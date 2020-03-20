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Норвежский ЦБ снизил ставку до рекордного минимума в 0,25%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк Норвегии в пятницу по итогам экстренного совещания снизил ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 0,25% годовых, что является рекордным минимумом.

На прошлой неделе ЦБ также в экстренном порядке уменьшил ее на 50 б.п. Это стало первым сокращением ставки с 2016 года, отмечает Trading Economics.

Руководства Банка Норвегии отметило продолжающееся ухудшение ситуации в экономике страны. Уменьшение нагрузки по существующим и новым кредитам поможет компаниям пережить этот сложный период, отмечается в сообщении.

ЦБ не исключил возможности дальнейшего снижения стоимости кредитования.

"Мы по-прежнему ожидаем, что Банк Норвегии сократит ключевую ставку еще сильнее, до нуля, в ближайшие недели", - полагают аналитики Nordea Markets.

Норвегия

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