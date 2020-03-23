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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48

Минобороны РФ оценило экспорт оружия за 2019 год

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Объем экспорта российской военной продукции в 2019 году превысил 15,2 млрд долларов, сообщил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

"По итогам прошлого года Россия сохраняет ведущие позиции на международном рынке вооружений среди государств - основных экспортеров продукции военного назначения (...) Объем экспорта продукции военного назначения составил свыше 15,2 млрд долларов США", - сказал Фомин в интервью газете "Известия".

По его словам, почти 50 стран стали заказчиками российской военной продукции в 2019 году.

"В сфере военно-технического сотрудничества Россия поддерживала контакты с доброй половиной государств мира", - отметил Фомин.

Ранее в интервью "Интерфаксу" директор Федерльной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сказал, что портфель экспортных заказов России на вооружение и военную технику составляет 55 млрд долларов, он стабилен, несмотря на западные санкции.

"У нас хороший задел: на начало этого года портфель заказов оценивался примерно в $55 млрд. Важно, что этот тренд сохраняется в течение последних нескольких лет в коридоре $53-56 млрд", - заявил Шугаев.

Также Шугаев сообщил, что Россия учитывает ситуацию с пандемией коронавируса при экспорте военной продукции, и её система ВТС способна выдержать последствия угрозы.

Минобороны

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