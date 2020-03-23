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ВТБ купил 50% в зерновом терминале в Тамани у украинского агрохолдинга

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - ООО "Деметра-Холдинг" (входит в группу ВТБ), приобрело 50% долю в компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей 100% долей ООО "Зерновой Терминальный Комплекс "Тамань" - глубоководного специализированного терминала по перевалке зерна, сообщил ВТБ.

ООО "Деметра-Холдинг" купило долю у украинского сельскохозяйственного холдинга Kernel Holdings S.A. (агрохолдинг продал последний российский актив).

Партнером ВТБ в терминале на 50% остается компания Glencore Agriculture (через компанию Renaisco B.V.), один из мировых лидеров в торговле сельскохозяйственной продукцией, отмечается в сообщении.

Сделка соответствует всем требованиям российского и применимого иностранного законодательства, подчеркивает ВТБ.

Ранее, в частности, сообщалось, что для совершения сделки нужно разрешение российского правительства, поскольку украинская Kernel находится под санкциями РФ.

Kernel - один из крупнейших агропромышленных холдингов на Украине. Он занимается производством подсолнечного масла, выращиванием зерновых и масличных культур, экспортом кукурузы, пшеницы, ячменя и так далее. По данным компании, ежегодный объем экспорта продукции составляет около 7 млн тонн. Помимо терминала в Тамани Kernel управляет в украинском Ильичевске "Трансбалктерминалом" мощностью 4 млн тонн зерна в год.

ВТБ Деметра-Холдинг Тамань Украина Kernel

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