Российские биржевые индексы растеряли почти весь отскок конца прошлой недели

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в понедельник возобновил снижение на фоне общемирового отката на опасениях о рецессии глобальной экономики из-за коронавируса. Индексы МосБиржи и РТС растеряли почти весь прирост конца прошлой недели, лидерами снижения стали бумаги нефтяных компаний.

К 11:10 индекс МосБиржи снизился на 4,6%, до 2224,65 пункта, индекс РТС упал на 6,2%, до 867,36 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снижались в пределах 7%.

Доллар подорожал на 93 копейки вырос до 80,86 рубля, максимум сделок - 81,5 рубля за доллар.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами, что власти контролируют ситуацию с коронавирусом и что в России ситуация развивается не так остро, как в других странах. На утро было подтверждено 438 случаев заражени. По словам Мишустина, правительство совместно с ЦБ должно подготовить предложения по дополнительному регулированию финрынков.

В лидерах отката выступают акции "Газпром нефти" (-7%), "ЛУКОЙЛа" (-6,9%), "Роснефти" (-6,8%), "Аэрофлота" (-6,3%), Сбербанка (-5,6%), "Татнефти" (-5,6%), "РусАла" (-5%), "Магнита" (-4,9%), "Норникеля" (-4,8%), "РусГидро" (-4,7%), "Яндекса" (-4,6%), "Интер РАО" (-4,3%), "ФСК ЕЭС" (-4,2%), "Газпрома" (-3,8%).

Совет директоров "Роснефти" на фоне текущей волатильности на рынках нефти решил упростить процедурувыкупа бумаг в рамках buyback, а также снятии ряда ограничений. Тем не менее, позитивной реакции акций "Роснефти" в понедельник не последовало.

Программа buyback была одобрена в августе 2018 года, объем программы - до $2 млрд, выкуп продлится по 31 декабря 2020 года включительно. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 млн штук. Программа нацелена на обеспечение высокой доходности для акционеров в случае существенной рыночной волатильности. Компания до этого момента не осуществляла выкуп акций.

В США в пятницу по итогам торгов индексы упали более чем на 4%, при этом их недельное падение стало максимальным со времен финансового кризиса 2008 года. За неделю Dow Jones потерял 17,3%, S&P 500 - 15%, Nasdaq - 12,6%.

Американские сенаторы начали обсуждение нового пакета мер стимулирования экономики, однако не смогли принять его в пятницу: демократы заблокировали $1,3-триллионный законопроект об экстренной помощи экономике и гражданам США, так как считают слишком щедрыми предлагаемые в нем меры по поддержке бизнеса.

Директор Национального экономического совета Ларри Кадлоу сообщил в субботу, что "пакет экстренных мер" "скоро будет принят и составит порядка 10% от ВВП". Он отметил, что сенаторы рассматривают возможность запросить из бюджета "приблизительно $1,3-1,4 трлн". При этом Кадлоу добавил, что к этому "ценнику" добавятся средства Федеральной резервной системы и Фонд экономической стабилизации, в результате чего "финансовые последствия" законопроекта могут составить "порядка $2 трлн".

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в пятницу, что крайний срок уплаты налогов будет передвинут с 15 апреля на 15 июля.

Goldman Sachs спрогнозировал падение экономики США во втором квартале на 24%. По мнению аналитика банка Дэвида Чоя, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, по итогам этой недели может составить 2,25 млн.

В понедельник в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 после выходного в пятницу вырос на 2%, гонконгский Hang Seng теряет 4,9%, китайский Shanghai Composite упал на 3,1%), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX теряют 4,6-4,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 3,8%) на фоне растущих тревог по поводу экономических последствий пандемии коронавируса.

Котировки нефти меняются разнонаправленно. Brent находится на $1,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии российского рынка акций 20 марта. К 11:10 понедельника майские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 3,7%, до $25,99 за баррель, за пятницу контракт подешевел на 5,2%. Майские фьючерсы на WTI дорожали на 0,8%, до $22,8 за баррель.

На прошлой неделе цена WTI обрушилась на 29,3%, что стало максимальным недельным снижением с 1991 года. Brent за неделю потеряла более 20%.

При этом в марте нефть WTI подешевела на 44% и может продемонстрировать рекордное падение по итогам месяца, пишет CNBC.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо и комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в крупнейшем нефтедобывающем штате США Техасе, Райан Ситтон (Ryan Sitton) обсудили мировой спрос и предложение нефти. Ситтон сообщил, что Баркиндо пригласил его принять участие в следующем заседании ОПЕК.

Ранее WSJ анонсировала эту встречу как попытку американских производителей сланцевой нефти начать диалог с ОПЕК, который может помочь установить перемирие между тремя крупнейшими мировыми производителями нефти и потенциально разрешить саудовско-российскую ценовую войну, которая опустошила нефтяные рынки за последние недели.