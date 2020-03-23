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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Уровень безработицы в РФ с исключением сезонности обновил минимум в феврале

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Уровень безработицы в РФ с исключением сезонности обновил минимальный исторический уровень в феврале и составил 4,4%, говорится в мониторинге Минэкономразвития "Картина деловой активности".

В обзоре отмечается, что численность занятого населения с исключением сезонного фактора снизилась на 203,2 тыс. человек (-0,3% м/м SA), а в годовом выражении после январского роста занятость снизилась на 0,5% год к году.

"Общая численность безработных с исключением сезонности снизилась на 23,5 тыс. человек (-0,7% м/м SA), в годовом выражении снижение ускорилось до -6,3% г/г. В результате совокупная численность рабочей силы с исключением сезонности продолжила снижение (-226,7 тыс. человек, или -0,3% м/м SA), в годовом выражении снижение ускорилось до -0,8% г/г после околонулевой динамики в январе", - говорится в обзоре.

Росстат ранее сообщил, что общая численность безработных в России в феврале 2020 года уменьшилась по сравнению с январем на 57 тыс. человек и составила 3 млн 425 тыс. человек.

Уровень безработицы, который в августе прошлого года обновил минимальное значение за всю историю наблюдений с 1991 года, составив 4,3%, в сентябре вернулся на уровень июля - 4,5%, в октябре вырос до 4,6%, остался на этом уровне в ноябре и декабре, в январе достиг 4,7%, а в феврале опять снизился до 4,6% (в летние месяцы и в сентябре обычно сезонное снижение безработицы за счет сельхозработ - ИФ).

Зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения в феврале 2020 года были 730 тыс. человек против 700 тыс. человек в январе.

Минэкономразвития РФ

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