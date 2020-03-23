Рынок акций РФ начал неделю с очередного падения

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с очередного падения индексов, попытка отскока в понедельник не удалась из-за задержки принятия Сенатом США новых стимулирующих мер поддержки экономики в условиях угрозы рецессии из-за распространения коронавируса по всему миру.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2253,35 пункта (-3,4%), индекс РТС - 883,78 пункта (-4,4%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 6,6%.

Доллар подрос до 80,29 рубля (+0,36 рубля), утром максимум сделок составил 81,5 руб./$1.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на совещании с вице-премьерами, что власти РФ контролируют ситуацию с коронавирусом, в России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских, странах; всего в России 438 заболевших. По словам Мишустина, правительство совместно с ЦБ должно подготовить предложения по дополнительному регулированию финрынков.

Подешевели в понедельник акции "ЛУКОЙЛа" (-6,6%), "Яндекса" (-6,3%), Сбербанка (-6,3%), "Газпром нефти" (-5,7%), "Мобильных телесистем" (-5,2%), АФК "Система" (-5%), "Роснефти" (-4,8%), "Газпрома" (-4,5%), "РусАла" (-3,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-2,9%), "Сургутнефтегаза" (-2,9%), "Аэрофлота" (-2,5%), "Северстали" (-2,3%), "Татнефти" (-2,3%).

Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" на фоне текущей волатильности на рынках нефти принял решение об упрощении процедуры выкупа бумаг в рамках buyback, а также о снятии ряда ограничений. Тем не менее, позитивной реакции акций "Роснефти" в понедельник не последовало.

Программа buyback была одобрена в августе 2018 года, объем программы - до $2 млрд, выкуп продлится по 31 декабря 2020 года включительно. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 млн штук. Программа нацелена на обеспечение высокой доходности для акционеров в случае существенной рыночной волатильности. Компания до этого момента не осуществляла выкуп акций.

Выросли в понедельник акции "РусГидро" (+6,9%), "НОВАТЭКа" (+3,1%), "Распадской" (+1,1%), "Россетей" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,5%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции "Мостотреста" (-15,2%), "префы" "Мечела" (-8,5%), "Самараэнерго" (-7,7%), ГДР TCS (-6,4%), акции "Детского мира" (-5,1%), "Русснефти" (-4,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+24,2%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+18,3%), "Аптечной сети 36,6" (+11,1%), ПАО "Лензолото" (+8,2%), ПАО "Фармсинтез" (+6,4%), GDR X5 Retail (+5,8%).

Акции "Акрона" (+1,7%) немного поддержал отчет по МСФО за 2019 год: EBITDA группы снизилась на 4% (до 35,75 млрд рублей), но чистая прибыль выросла в 1,9 раза (до 24,8 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 128,507 млрд рублей (из них 29,394 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В США в пятницу по итогам торгов индексы упали более чем на 4%, при этом их недельное падение стало максимальным со времен финансового кризиса 2008 года. За неделю Dow Jones потерял 17,3%, S&P 500 - 15%, Nasdaq - 12,6%.

Американские сенаторы начали обсуждение нового пакета мер стимулирования экономики, однако не смогли принять его в пятницу (сенаторы-демократы заблокировали $1,3-триллионный законопроект об экстренной помощи экономике и гражданам США, так как считают слишком щедрыми предлагаемые в нем меры по поддержке бизнеса). Директор Национального экономического совета Ларри Кадлоу сообщил в субботу, что "пакет экстренных мер" "скоро будет принят и составит порядка 10% от ВВП".

Он отметил, что сенаторы рассматривают возможность запросить из бюджета "приблизительно $1,3-1,4 трлн". При этом Кадлоу добавил, что к этому "ценнику" добавятся средства Федеральной резервной системы и Фонд экономической стабилизации, в результате чего "финансовые последствия" законопроекта могут составить "порядка $2 трлн".

В понедельник в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 после выходного в пятницу вырос на 2%, гонконгский Hang Seng потерял 4,9%, китайский Shanghai Composite упал на 3,1%) на фоне растущих тревог по поводу экономических последствий пандемии коронавируса.

Во второй половине дня в понедельник настроения на рынках локально улучшились после заявления Федрезерва США о том, что программа количественного смягчения не будет ограничена каким-либо объемом и регулятор будет выкупать столько активов, сколько потребуется. Ранее размер QE был установлен на уровне $700 млрд. Кроме того, Федрезерв запустит несколько новых программ кредитования объемом $300 млрд.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в понедельник, что демократы и республиканцы приблизились к заключению соглашения о масштабном пакете мер для борьбы с негативными последствиями коронавируса для экономики США, его размер составит около $2 трлн.

Тем не менее, фондовые площадки после короткого всплеска оптимизма продолжили снижение: европейские индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 3,1-4,2%, также снижается в понедельник Америка (индекс S&P 500 упал на 4,9%).

Нефть в понедельник также остается под давлением продавцов, цена Brent к 18:50 по московскому времени находилась на $1,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 20 марта. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $25,72 за баррель (-4,7% и -5,2% в пятницу), майская цена WTI - $22,06 за баррель (-2,5%).

На прошлой неделе цена WTI обрушилась на 29,3%, что стало максимальным недельным снижением с 1991 года. Brent за неделю потеряла более 20%. При этом в марте WTI подешевела на 44% и может продемонстрировать рекордное падение по итогам месяца, пишет CNBC.