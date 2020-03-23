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Нефтяники в РФ пока не пришли к выводу о необходимости роста добычи с апреля

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Руководители нефтяных компаний на совещании у министра энергетики РФ Александра Новака пока не пришли к выводу о необходимости увеличения нефтедобычи с апреля, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, особого смысла в наращивании добычи нефти на рынке с падающим спросом нет.

Однако ситуация постоянно меняется, и на следующей неделе может состояться новая встреча по этому вопросу, отметил собеседник "Интерфакса".

По его словам, на сегодняшнем совещании Минэнерго и нефтяники обменялись мнениями по поводу по текущей ситуации на рынке и пришли к выводу, что такие встречи надо проводить регулярно, чтобы "держать руку на пульсе".

нефть Минэнерго РФ

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