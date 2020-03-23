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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:38

Цена золота показала самый высокий дневной рост в истории

Цена золота показала самый высокий дневной рост в истории
Фото: Vostock-photo

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Фьючерсы на золото с поставкой в апреле в понедельник росли на $84,7 за унцию или 5,7%, до $1569,3.

В долларовом выражении это самый высокий дневной рост за всю истории наблюдений, с 1984 года, а в процентном - с марта 2009-го, подметил MarketWatch.

Ослабление доллара и, соответственно, рост цен на золото вызвало заявление Федрезерва о том, что он не будет ограничивать программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется.

По состоянию на 22:10 МСК цена скорректировалась до $1569,3 на унцию, к цене пятницы рост составил 5%.

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