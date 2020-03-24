Железнодорожные операторы заметили оживление перевозок на китайском направлении

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Железнодорожные и морские логисты, которые обслуживают международный контейнеропоток в Россию и транзит из Китая в Европу отметили восстановление перевозок из Китая, пишет "Коммерсантъ". Впрочем, некоторые источники издания считают оживление временным.

Гендиректор "Трансконтейнер" Виктор Марков сообщил, что компания в последние две недели замечает "признаки восстановления международных перевозок". "Экспорт в марте в контейнерах растет более чем на 9% к марту прошлого года", а передача контейнеров из Китая по ключевым погранпереходам и дальневосточным портам начала приближаться к нормативам.

Марков связал это с тем, что эпидемия коронавируса в КНР стабилизировалась, и предприятия начали постепенно возвращаться к работе. По его словам, в "Трансконтейнере" оценивают перспективы роста рынка контейнерных перевозок в 2020 году "с осторожным оптимизмом".

"Рост объема перевозок груженых контейнеров в январе—феврале по направлению Китай—Европа в сервисах ОТЛК ЕРА превысил 20%", и тогда же "объемы перевозок груженых контейнеров из Европы в Китай за первые два месяца превысили прошлогодние более чем на 60%", заявили в этой компании. ОТЛК ЕРА - российско-белорусско-казахстанское СП, обслуживающее контейнерный транзит через эти страны. "Да, практически обнулились перевозки порожних контейнеров в наших сервисах, но даже это не помешало нарастить общий объем первых двух месяцев на 12%", - добавил представитель СП.

В ОТЛК ЕРА ждут роста перевозок из Китая и отмечают, что и из Италии "приходят сообщения о работе транспорта в штатном режиме".

Freight Village RU ежемесячно принимает из Китая в Ворсине в среднем 45 контейнерных поездов. "C 1 января по 29 февраля текущего года терминал принял 92 контейнерных поезда", что на десять больше, чем годом ранее, сказал гендиректор компании Юрий Юрьев. В марте он отметил пока "небольшое снижение".

В FESCO с конца февраля наблюдают еженедельный рост импорта из Китая, хотя пока "отставание объемов за последние четыре недели от уровня прошлого года составляет 20–25%". Пока компания получает заказы, сделанные в феврале-марте до ослабления курса рубля. "В случае дальнейшей нестабильности курса уже в апреле мы можем увидеть замедление импортного объема,— предупреждают в компании.— Это касается не только Китая, а импорта в целом".

Директор Rail Cargo Logistics-RUS Александр Баскаков считает, что Китай уже готов отправлять товары, а российская сторона - принимать, он спрогнозировал рост импорта из Китая в Россию и переброску переход части грузов с автотранспорта на железную дорогу "для более прогнозируемых сроков доставки".

Источники издания связывают будущие проблемы с остановкой заводов в Европе. Источник в отрасли отмечает, что заметно упала обратная загрузка контейнеров на маршруте Европа—Китай, что повысило себестоимость перевозки. Автоперевозчики наблюдают всплеск спроса на перевозки товаров, вызванный потребительским ажиотажем и ростом онлайн-заказов и удаленных сервисов.

Источник газеты на рынке считает оживление временным и недостаточным для компенсации снижения трафика из-за рубежа. Другой собеседник издания рассказал, что больше всего автоперевозчики опасаются возможного закрытия погранепереходов.

Коронавирус на рынок влияет "экстремально разнонаправленно", панический спрос населения подстегивает перевозки, а принудительное закрытие торговых центров их "убивает", заявил гендиректор агрегатора крупнотоннажных грузоперевозок Fura Филипп Газманов. Закрытие заводов в компании считают самой серьезной угрозой для рынка логистики, и прогнозируют, что при худших сценариях рынок автомобильных перевозок сократится на 20–40%.