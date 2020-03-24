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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

Один из крупнейших в РФ импортеров вина повысит цены из-за девальвации рубля

Один из крупнейших в РФ импортеров вина повысит цены из-за девальвации рубля
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Один из крупнейших в России импортеров вина, группа Simple планирует в ближайшие дни принять решение о повышении цен из-за роста курсов доллара и евро к рублю.

"Нам не обойтись без повышения цен. С 1 января курс евро вырос на 25%. Это существенно для себестоимости импортного товара. Маржа любого дистрибьютора не в состоянии амортизировать такой скачок. Сейчас для всех стало очевидно, что эта ситуация (со снижением стоимости рубля - ИФ) затягивается", - заявил "Интерфаксу" президент и совладелец Simple Максим Каширин.

"Мы будем обсуждать с партнерами, на сколько и когда поднимать цены, на какой срок. Решение планируем принять в ближайшие дни. Если ситуация пойдет по более жесткому сценарию, это повышение цен не станет последним, если по более мягкому - мы сможем "откатить" назад. Simple точно не будет поднимать цены скачкообразно или привязывать их к валютному курсу: "покупайте у нас в у.е. по курсу в день оплаты", - подчеркнул он.

Еще один важный довод в пользу необходимости повышения цен

Кроме того, компания должна отреагировать на изменение курсов, чтобы избежать ухудшения кредитного рейтинга. "Есть еще один важный фактор. Все крупные импортеры работают с крупными банками, и они следят за антикризисными мерами, которые принимают их клиенты. Если долго не реагировать, не повышать цены, банки могут пересмотреть наш рейтинг в сторону понижения. Так что мы еще и под давлением банков находимся", - сказал Каширин.

При этом Simple обещает пожертвовать частью маржи и поддержать партнеров, прежде всего, рестораторов, который пострадали из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

"Мы будем жертвовать нашей доходностью, поддерживать партнеров, прежде всего, из HoReCa - давать им гибкие условия оплаты, отсрочки платежей. Будем стараться максимально идти на встречу, но и рассчитываем на их понимание, что выбора (повышать или не повышать цены) у нас просто нет", - сказал Каширин.

Говорить о влиянии ситуации в ресторанном бизнесе на продажи Simple пока рано. "Не могу сказать, что был бум и что он был связан с закупками впрок. Продажи в винотеках SimpleWine на прошлой неделе выросли на 10-20%. Это нельзя назвать взрывом. Кроме того, сейчас много закупает ритейл. Да, в ресторанах мы видим спад, но оценивать динамику пока рано. На прошлой неделе общепит только начал замечать уход потребителей. Гораздо больших проблем мы ожидаем в апреле. Есть еще вопрос - будет ли Москва ограничивать работу ресторанов? Я бы не стал этого исключать", - отметил глава Simple.

Группа компаний Simple - один из крупнейших импортеров и дистрибуторов вина в России с собственной сетью винотек SimpleWine. В портфеле компании более 5 тыс. вин из 42 стран, а также бренды крепких спиртных напитков, минеральной воды и соков, профессионального стекла и аксессуаров. В группу также входят онлайн-витрина SimpleWine, винные рестораны Grand Cru и SimpleWine&Kitchen, издательство Simple Wine News и школа вина "Энотрия".

Хроника 27 января – 24 марта 2020 годаЭкономический кризис
Simple Максим Каширин

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