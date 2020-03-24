Цены на овощи в РФ за неделю снизились

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Цены на овощи в РФ на минувшей неделе снизились, больше всего у сельхозпроизводителей подешевели огурцы. Но томаты подорожали, сообщает Минсельхоз.

Так, средняя цена на картофель, по данным на 23 марта, составила 10,49 рубля за 1 кг (без НДС), что на 0,2% ниже, чем неделю назад. Огурцы подешевели на 6,7%, до 93,88 рубля, морковь - на 4,6%, до 13,52 рубля за 1 кг. В то же время томаты подорожали на 0,5%, до 143,36 рубля за кг.

"По оперативным данным органов управления АПК субъектов, по состоянию на 17 марта урожай тепличных огурцов составляет 142 тыс. тонн, что на 42% выше уровня прошлого года, томатов - 52,5 тыс. тонн (на 17,7% больше), зеленных культур - 3,9 тыс. тонн (на 39,2% больше)", - сообщает ведомство.

В этом году Минсельхоз ожидает рекордный урожай тепличных овощей - не менее 1,25 млн тонн, что на 6,1% больше, чем в 2019 году.