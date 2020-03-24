Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

Цены на овощи в РФ за неделю снизились

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Цены на овощи в РФ на минувшей неделе снизились, больше всего у сельхозпроизводителей подешевели огурцы. Но томаты подорожали, сообщает Минсельхоз.

Так, средняя цена на картофель, по данным на 23 марта, составила 10,49 рубля за 1 кг (без НДС), что на 0,2% ниже, чем неделю назад. Огурцы подешевели на 6,7%, до 93,88 рубля, морковь - на 4,6%, до 13,52 рубля за 1 кг. В то же время томаты подорожали на 0,5%, до 143,36 рубля за кг.

"По оперативным данным органов управления АПК субъектов, по состоянию на 17 марта урожай тепличных огурцов составляет 142 тыс. тонн, что на 42% выше уровня прошлого года, томатов - 52,5 тыс. тонн (на 17,7% больше), зеленных культур - 3,9 тыс. тонн (на 39,2% больше)", - сообщает ведомство.

В этом году Минсельхоз ожидает рекордный урожай тепличных овощей - не менее 1,25 млн тонн, что на 6,1% больше, чем в 2019 году.

Минсельхоз

Новости
Экономический кризис

Торговые центры в РФ попросили помощи у правительства, пригрозив дефолтами по долгам

ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавшим от коронавируса самозанятым

ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавшим от коронавируса самозанятым
Экономический кризис

Один из крупнейших в РФ импортеров вина повысит цены из-за девальвации рубля

Один из крупнейших в РФ импортеров вина повысит цены из-за девальвации рубля

Qiwi решила свернуть работу Рокетбанка

Qiwi решила свернуть работу Рокетбанка

В Москве пообещали наказывать магазины за отказ принимать банковские карты

На фоне вируса в РФ стали покупать больше продуктов онлайн и ноутбуков

Рост акций "Норникеля" превысил 12%

ЦБ попросил банки выдерживать наличные перед выдачей гражданам 3-4 дня

ЦБ попросил банки выдерживать наличные перед выдачей гражданам 3-4 дня

ВТБ не исключил изменения в работе офисов в ряде регионов из-за COVID-19

Оптовые цены на гречку в РФ резко выросли

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');