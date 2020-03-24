Российская нефть без рынка не останется, цена вопроса - цена. Обзор

Фото: Reuters

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Развал сделки ОПЕК+, ограничивавшей предложение нефти на мировом рынке, и последовавшее объявление Саудовской Аравией планов по существенному росту поставок, обвалили цены и привели к росту дифференциала между эталонной нефтью Brent и российским сортом Urals. Однако трейдеры не склонны считать, что российская нефть стала менее конкурентоспособной и будет выдавлена с рынка другими производителями.

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Дифференциал между марками Brent и Urals, традиционно составляющий около $1,5 за баррель, сразу после объявления Саудовской Аравии о планах увеличить поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с с мартовских 9,8 млн б/с, резко вырос до $2,5-3 за баррель. По данным ценового агентства Argus, 18 марта Urals стоила $18,64 за баррель, при этом разница с Brent увеличилась уже до $4,2 за баррель.

Как сообщил "Интерфаксу" один из трейдеров, у российской нефти пока не наблюдается проблем со сбытом - спотовые партии торгуются заблаговременно, примерно за две недели вперёд, поэтому на первую декаду апреля вся нефть уже продана, при том, что она торговалась, когда саудовцы уже объявили свои планы по добыче и цены на апрель. "И это давление уже нашло отражение в скидках, по которым продавалась российская нефть. Скидки были выразительные, но не пугающие", - сказал собеседник "Интерфакса".

При этом, сказал он, много нефти в балтийских портах купил Китай, причем конечные потребители. Другой представитель отрасли также подтверждает, что Китай покупает очень много нефти Urals.

В числе причин высокой конкурентоспособности российской нефти для Китая по сравнению с арабской источники отмечают ситуацию контанго (когда текущая цена ниже будущей), а также высокую стоимость фрахта танкеров. На прошлой неделе стоимость фрахта была очень высокой из-за того, что Саудовская Аравия начала фрахтовать сверхкрупные танкеры VLCC, что взвинтило цены и на другие танкеры. Однако теперь цены сильно снизились, потому что оказалось, что Саудовскую Аравию интересовали только танкеры определенного размера. Кроме того, Saudi Aramco отказалась компенсировать потребителям высокую стоимость фрахта дополнительной скидкой к цене нефти.

Китаю, крупнейшему в мире импортеру нефти, стало выгоднее покупать российскую нефть, говорит один из трейдеров, отмечая, что спрос в стране начинает понемногу восстанавливаться после карантина.

С продажей нефти на восточном направлении, в порту Козьмино, где продается сорт ВСТО, Россия также не испытывает проблем, отмечает трейдер. На этом направлении нефть продается примерно за 1,5-2 месяца до начала поставок, поскольку азиатские потребители более склонны к заблаговременным закупкам. Недавно продавались объемы с поставкой в мае, и все они были проданы. "Да, цена не очень хороша, но они проданы в основном конечным потребителям", - сказал собеседник "Интерфакса".

Источник в одной из российских компаний говорит, что многие НПЗ за рубежом принадлежат российским компаниям, поэтому они совершенно точно будут загружаться российской нефтью. "Если бы спрос упал, то по трубопроводам качалось бы меньше нефти и меньше бы загружалось в портах, а этого не происходит", - сказал он.

"Что касается размещения наших объемов нефти, в том числе на европейском рынке, то я, честно говоря, не вижу никаких препятствий или угроз для того, чтобы мы не смогли разместить те объемы, которые мы производим и планировали экспортировать в Европу. Практически весь объем, который производит компания "Газпром нефть", он уже законтрактован и продан в этом году", - прокомментировал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков публикации о конкуренции российской нефти на европейском рынке с саудовскими поставками.

"Наша нефть конкурентоспособнее нефти Саудовской Аравии", - сказал другой источник, отмечая, что за последнее время скидка Urals к Brent снизилась от последних максимумов, что демонстрирует наличие спроса на российскую нефть.

В отличие от Saudi Aramco, которая назначает свои цены на месяц, российские компании могут снижать свои до тех пор, пока не найдут покупателя, поэтому пока что Россия не испытывает проблем со сбытом. Однако возникает вопрос, нужно ли продавать нефть по такой цене, отмечает источник.

Злостный вирус

"Да, объявление саудитов, что на рынок поступит большее количество нефти, сильно ударило. Но сейчас на Urals больше воздействует ситуация с коронавирусом - надвигающаяся рецессия и снижение потребления", - сказал "Интерфаксу" один из трейдеров.

"Пока нефть не лишняя. Если посмотреть на структуру форвардного рынка, он еще до объявления саудитами о роста поставок, был в контанго. После этого текущая цена ушла вниз, а будущая осталась, как и была, и рынок стал в контанго, говоря о том, что нужно сейчас покупать нефть, даже заполняя ею хранилища в ожидании роста цены в будущем. Пока хранилища есть, нефть найдет себе место, потому что цена низкая, и в будущем за счет высокой цены можно отбить стоимость хранения", - говорит один из трейдеров, отмечая, что сценарий заговаривания ещё не случился.

Источник не стал прогнозировать, на сколько может упасть потребление нефти из-за коронавируса. Европа ушла на карантин, потребление нефти и нефтепродуктов уже снижается и будет снижаться ещё больше. "Увеличение дифференциала между Urals и Brent значит, что на рынке избыток Urals или просто избыток сернистых сортов. В конце концов скидка вырастает из маржи по переработке: если заводы видят, что при их технологии маржа по переработке Urals, ориентированной на средне-сернистые дистилляты с хорошим выходом битумов для летнего ремонта дорог, маржа хорошая - они склонны платить за него хорошую цену", - говорит трейдер, вспоминая, что, например, когда из-за санкций в мире был недостаток сернистой иранской и венесуэльской нефти, Urals торговалась с премией к Brent.

"Пока есть резервуарные емкости и танкера, нефть будет продаваться. Но довольно скоро это все может оказаться заполненным. Все будет зависеть от того, как будет развиваться потребление, в Азии уже начинает восстанавливаться спрос - может быть затоваривания нефтью и не произойдет", - говорит эксперт, отмечая, что в противном случае, не исключен сценарий и того, что придется останавливать добычу.

Однако производители c самой высокой себестоимостью нефти уйдут с рынка, сказал он. Существенную роль в этом играет и то, что добыча может быть привязана к каким-либо финансовым обязательствам, кредитам или продана на несколько лет вперед, отметил эксперт.