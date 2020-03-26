Российский рынок акций начал торги снижением вслед за котировками "Аэрофлота"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В четверг торги на российском рынке акций начались со снижения вслед за мировыми площадками на фоне проблем с принятием пакета мер для стимулирования американской экономики в условиях пандемии коронавируса.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи снизился на 0,5% до 2440,66 пункта, индес РТС снизился на 0,04% до 981,31 пункта (-0,04%). Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,5%.

Доллар подорожал на 82 копейки до 79,07 рубля.

Президент Владимир Путин в четверг примет участие в виртуальном саммите "группы двадцати", который председатель G20 Саудовская Аравия решила экстренно созвать для выработки мер по борьбе с коронавирусом. Участие в телесаммите подтвердил президент США Дональд Трамп. Среди участников будут главы Испании, Иордании, Сингапура и Швейцарии, и представители международных организаций, в том числе ООН, ВОЗ, ВТО, МВФ.

Подешевели рублевые акции "Аэрофлота" (-4,5%), "ФСК ЕЭС" (-2,5%), Сбербанка (-2,1%), "Россетей" (-2,1%), "Магнита" (-1,8%), "Роснефти" (-1,6%), АФК "Система" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "Норникеля" (-1,1%), "Газпром нефти" (-1,1%), ВТБ (-1,1%).

Выросли котировки "Башнефти" (+5,8%), "РусАла" (+2,4%), "Мечела" (+2%), ПАО "Полюс" (+1,9%), "Яндекса" (+0,8%).

В США индексы накануне показали смешанную динамику, при этом Dow Jones (+2,4%) впервые с февраля продемонстрировал рост второй день подряд.

Индексы отступили от сессионных максимумов в последние минуты торгов на фоне проблем с принятием пакета мер, направленного на стимулирование американской экономики (в ходе сессии Dow Jones поднимался более чем на 6%, S&P 500 прибавлял более 5%).

Четверо сенаторов-республиканцев - Линдси Грэм, Тим Скотт, Бен Сасс и Рик Скотт - в среду пригрозили отложить голосование в Конгрессе США из-за несогласия с планами увеличения государственных программ страхования на случай безработицы. Позднее сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс написал на своей странице в Twitter, что готов подождать с принятием законопроекта, пока не будут ужесточены условия создаваемого фонда поддержки переживающих трудности предприятий объемом в $500 млрд.

Администрация президента США Дональда Трампа и сенаторы-демократы в ночь на среду достигли соглашения по законопроекту об экстренной помощи американской экономике и гражданам общим объемом порядка $2 трлн. Сенат одобрил согласованный законопроект.

В США, по данным университета Джона Хопкинса на вечер среды, было зафиксировано 60 115 случаев заражения коронавирусом и 827 летальных исходов. Утром ВВС передали официальные данные о 68 489 заразившихся и 1032 погибших.

Опережают США по числу зараженных COVID-19 лишь Китай (более 81 600) и Италия (почти 75 000). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже предупредила, что новым эпицентром распространения коронавируса могут стать США.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 4,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%, китайский Shanghai Composite - 0,6%), дешевеют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 1,6%).

Инвесторы ждут публикации данных о количестве американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, которые позволят оценить последствия пандемии COVID-19 для экономики США.

Сенат США после проволочек, связанных с урегулированием разногласий между республиканцами и демократами, одобрил ночью на четверг законопроект о мерах поддержки экономики на $2 трлн.

Законопроект теперь поступит в Палату представителей и должен быть принят уже в четверг. "Я подпишу его немедленно", - сказал в свою очередь президент Дональд Трамп на брифинге в среду.

Нефть дешевеет утром в четверг на опасениях о снижении спрос. Цена Brent находится вблизи уровня при закрытии рынка акций РФ в среду. К 10:01 по Москве майские фьючерсы дешевели на 1,6%, до $27 за баррель (+0,9% в среду), майская цена WTI снижлась на 2,3%. до $23,93 за баррель (+2% накануне).

Минэнерго США сообщило, что на минувшей неделе запасы нефти в стране выросли на 1,623 млн баррелей при прогнозах увеличения на 2,5-3 млн баррелей; резервы бензина и дистиллятов сократились чуть меньше ожиданий.