Акции "Сургутнефтегаза" подорожали на 9%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" днем в четверг подскочили на 9% и достигли уровней двухнедельной давности в отсутствие новостей.

На Московской бирже цена бумаг достигала 32,435 рубля за штуку (+9,3%), после чего к 11:55 по московскому времени курс скорректировался до 31,81 рубля (+7,2%); объем торгов превысил 2,333 млрд рублей.

Также подросли "префы" "Сургутнефтегаза" - до 36,08 рубля (+1,9%) - при объеме торгов 0,348 млрд рублей.

Рост бумаг компании не поддерживается ни нефтью, ни долларом: майская нефть Brent подешевела до $26,73 за баррель (-2,4%), доллар стоит 78,41 рубля (+0,16 рубля), хотя утром курс поднимался до 79,08 руб./$1.