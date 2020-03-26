Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

Акции "Сургутнефтегаза" подорожали на 9%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" днем в четверг подскочили на 9% и достигли уровней двухнедельной давности в отсутствие новостей.

На Московской бирже цена бумаг достигала 32,435 рубля за штуку (+9,3%), после чего к 11:55 по московскому времени курс скорректировался до 31,81 рубля (+7,2%); объем торгов превысил 2,333 млрд рублей.

Также подросли "префы" "Сургутнефтегаза" - до 36,08 рубля (+1,9%) - при объеме торгов 0,348 млрд рублей.

Рост бумаг компании не поддерживается ни нефтью, ни долларом: майская нефть Brent подешевела до $26,73 за баррель (-2,4%), доллар стоит 78,41 рубля (+0,16 рубля), хотя утром курс поднимался до 79,08 руб./$1.

Сургутнефтегаз

Новости

Больше половины покупателей "Пятерочек" запаслись продуктами на 108 дней

Больше половины покупателей "Пятерочек" запаслись продуктами на 108 дней

Минстрой пообещал сократить сроки отключения горячей воды

Минстрой пообещал сократить сроки отключения горячей воды

Huawei вернула к работе более 90% сотрудников

Huawei вернула к работе более 90% сотрудников

Apple задумалась о переносе выпуска первых iPhone 5G на несколько месяцев

Вахтовиков "Газпрома" в ЯНАО изолировали из-за контакта с больным COVID-19

Вахтовиков "Газпрома" в ЯНАО изолировали из-за контакта с больным COVID-19

Рыбный союз попросил Минсельхоз отменить продэмбарго на рыбу

Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей для помощи малому бизнесу

Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей для помощи малому бизнесу

Белый дом выделит для помощи экономике США $2 трлн на три месяца

Сбербанк перенесет платежи по кредитам для наиболее пострадавших отраслей

Сбербанк перенесет платежи по кредитам для наиболее пострадавших отраслей

Путин предложил обложить проценты по вкладам свыше 1 млн руб. налогом в 13%

Путин предложил обложить проценты по вкладам свыше 1 млн руб. налогом в 13%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');