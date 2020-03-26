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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

Путин поддержал продление моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею продления моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса.

О том, что срок моратория истекает в этом году, Путину напомнили в четверг на встрече с предпринимателями. В связи с этим президента попросили рассмотреть возможность продления этой меры.

"Мы и так в сегодняшней ситуации приняли решение и ограничиваем вот эти различные проверки, имея в виду, что бизнес и без этого столкнулся с достаточно большими проблемами. (...) Но мораторий - да, это идея неплохая, в этой ситуации вполне востребованная. Мы запомним то, что вы сказали, попытаемся реализовать", - сказал Путин.

Владимир Путин

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