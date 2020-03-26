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Эмитенты получат право отложить раскрытие финотчетности за 2019 год

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Думский комитет по собственности одобрил поправки, который дадут российским эмитентам право раскрыть свою годовую финансовую отчетность за 2019 год до конца июля.

В законопроекте говорится, что годовая консолидированная финансовая отчетность или годовая финансовая отчетность эмитента за 2019 год должна быть раскрыта не позднее 210 дней после даты окончания указанного отчетного года.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность или промежуточная финансовая отчетность эмитента за шесть месяцев 2020 года должна быть раскрыта не позднее 180 дней после даты окончания отчетного периода, следует из поправок.

Сейчас годовая отчетность эмитента раскрывается не позднее 120 дней после даты окончания соответствующего отчетного года, а промежуточная - не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала.

31 марта депутаты должны рассмотреть законопроект во втором чтении.

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