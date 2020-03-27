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В Минэнерго РФ назвали "справедливую цену" на нефть

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Справедливая цена нефти, позволяющая не расти дорогим проектам и расти спросу, составляет $45-55 за баррель, считает замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

Экономический кризис

Как заявил Сорокин в ходе онлайн-дискуссии на площадке Валдайского клуба, "эта цена не дает прирастать дорогим проектам, которые объективно миру не очень нужны, но при этом позволяет спросу стабильно расти и постепенно рынку достичь этого баланса".

"Без учета коронавируса при тех уровнях добычи, которые мы наблюдали в первом квартале, мы считаем, что цена в итоге, в этот диапазон бы и вышла", - отметил замминистра.

Сорокин в ходе дискуссии также коснулся темы соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. По его словам, влияние коронавируса на падение спроса на нефть уже в феврале было довольно значительным, и предлагаемые партнерами по ОПЕК+ ограничения по добыче были "каплей в море".

"Наш анализ в феврале показывал, что в ситуации полной неопределенности и высокой вероятности распространения вируса за границы Китая повлиять (на стоимость нефти - ИФ) кардинально невозможно, потому что даже сокращение 0,6-1,5 млн б/с - это капля в море по сравнению с тем ударом, который вирус нанес по мировой экономике", - сказал он.

Павел Сорокин Минэнерго РФ Валдайский клуб

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