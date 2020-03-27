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Правкомиссия определила 22 отрасли в РФ, которые первыми получат господдержку

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, для оказания им первоочередной адресной поддержки, говорится в пресс-релизе Минэкономразвития РФ.

"По итогам консультаций с бизнес-сообществом Минэкономразвития России представили на утверждение комиссии следующие отрасли (в перечисленном перечне их меньше 22, так как есть разбивка еще внутри ряда направлений - ИФ): авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)", - отмечается в пресс-релизе.

Министерство напомнило, что, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, этим отраслям окажут следующую помощь: дадут полгода отсрочки выплат по всем налогам, кроме НДС; на шесть месяцев отсрочка по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий; на шесть месяцев отсрочка по кредитам субъектам малого и среднего бизнеса; допмеры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование; полугодовой мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов; отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество; расширение возможностей МСП для получения кредитов по льготной ставке не более 8,5%; мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.

В министерстве также сообщают, что в ближайшее время будет опубликован "дополнительный пакет мер поддержки пострадавших отраслей, предприятий и в целом мер по повышению устойчивости экономики".

Минэкономразвития РФ

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