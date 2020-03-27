ВТБ купил у "Магнита" одноименный НПФ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - НПФ "ВТБ пенсионные накопления" купил НПФ "Магнит" у ПАО "Магнит" за 478 млн рублей, свидетельствует отчет фонда ВТБ по МСФО.

Сделка по покупке НПФ "Магнит" прошла в два этапа: в феврале 2019 года "ВТБ пенсионный фонд" приобретал 80% НПФ у основателя "Магнита" Сергея Галицкого за 380 тысяч рублей, а оставшуюся часть - в конце года за 98 млн рублей у операционной "дочки" "Магнита" - АО "Тандер".

"Приобретение НПФ "Магнит" позволит фонду увеличить объем пенсионного бизнеса и сократить издержки на одного клиента", - говорится в отчете "ВТБ пенсионный фонд". За счет этого приобретения ВТБ планирует увеличить продуктовую линейку пенсионного бизнеса в составе розничного направления.

В ноябре 2019 года "Интерфаксу" сообщали в ВТБ, что банк планирует объединить НПФ ВТБ и НПФ "Магнит" за 6 месяцев или год.