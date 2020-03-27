Рубль вечером ускорил падение перед нерабочей неделей и из-за очередного обвала нефти

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль заметно ускорил темпы падения к бивалютной корзине на закрытии позиций перед нерабочей неделей и из-за очередного обвала цен на нефть.

Курс доллара США составил 79,2 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 1,73 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,55 руб./EUR1, подорожав на 2,14 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 72,03 копейки - до 82,95 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах. Участники торгов активно закрывают позиции на фоне негативной динамики большинства мировых рынков, перед нерабочей неделей в России, а также в условиях очередного падения цен на нефть.

Негде хранить нефть

Эксперты, опрошенные Bloomberg, предупреждают, что мир находится на грани исчерпания свободного места для хранения невостребованной нефти - это случится всего лишь через три месяца. По расчетам консалтинговой компании IHS Markit, текущие темпы спроса и предложения означают, что запасы увеличатся на 1,8 млрд баррелей после первой половины 2020 года. Учитывая, что по-прежнему доступно только около 1,6 млрд баррелей мощностей для хранения, производители будут вынуждены сократить производство, потому что к июню не будет места, чтобы складировать нефть.

Эксперт о факторах напряженности

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, вечером снижение рубля составляет около 2% и связано в основном с закрытием позиций финансовыми участниками перед продолжительными выходными, а также негативной динамикой американского рынка акций.

"За неделю индексы S&P 500 и Dow Jones показали сильный отскок приблизительно на 20%, и инвесторы за рубежом принялись фиксировать отросшие позиции в свете неопределенности, связанной с дальнейшим поведением рынков. Негативным фактором для рубля также является нефть, которая с начала дня упала почти на 10%, до $24,62 за баррель. Участники рынка негативно восприняли новость о том, что Саудовская Аравия не обсуждала с Москвой вопрос о сокращении добычи нефти или расширении альянса ОПЕК+. Внешние факторы продолжают диктовать движение рубля. Число инфицированных в мире продолжает расти - рост за вчерашний день составил 13% против 12% ранее. Напряженность будет сохраняться до тех пор, пока эта цифра хотя бы не остановится в росте", - подчеркнула Наумова.

Упреждающие продажи валюты

ЦБ РФ 25 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,28 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Банк России с 10 марта 2020 года приступил к продаже валюты на рынке в рамках упреждающих мер. Упреждающая продажа валюты проводится в рамках реализации механизма бюджетного правила в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Первые четыре дня регулятор продавал валюту на 3,6-3,7 млрд рублей ежедневно, 16 марта увеличил дневной объем продажи до 5,5 млрд рублей, 17 марта - до 5,6 млрд рублей, 18 марта - до 7,7 млрд рублей. Банк России 19 марта резко увеличил продажу валюты на рынке, совершив операции на 13,7 млрд рублей. 20 марта ЦБ РФ продал валюту на 13,31 млрд рублей, 23 марта - на 13,76 млрд рублей, 24 марта - на 13,36 млрд рублей.

Равновесный курс

"ЦБ РФ продолжает защищать рубль. 26 марта регулятор продал валюту на 13,3 млрд рублей. С учетом внешнего негатива и действий ФРС текущий курс рубля можно назвать равновесным. Укреплению мешает дешевая нефть, а ослаблению - действия ЦБ РФ и снижение напряженности с ликвидностью в долларовой системе. Если данное равновесие сохранится, то и курс может стабилизироваться на некоторое время вблизи значений 76,0-79,0 рублей за доллар", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Распродажи на рынке EM

"Валютные рынки EM захлестнула очередная волна распродаж. В пятницу на внешних рынках сохранились негативные настроения. Основные мировые индикаторы, включая котировки нефти, заметно усилили падение к концу дня. В частности, стоимость марки Brent снижалась более чем на 7%, опустившись ниже $25 за баррель, а индексы в США теряли около 4%. Если в первой половине дня большинство валют EM в целом демонстрировали умеренное снижение (теряли не более 1%), то к окончанию рабочего дня потери валют на развивающихся рынках уже превышали 1%. Заметному ухудшению настроений инвесторов способствовали в том числе данные по резкому падению индекса потребительского доверия в США", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок перешли к заметному снижению в ходе торгов в пятницу. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве упала на 4,92% - до $27,24 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 6,11% - до $21,22 за баррель.

Министры энергетики России и Саудовской Аравии не контактировали насчет привлечения других стран в ОПЕК+, а также не обсуждали совместное соглашение по балансировке нефтяного рынка, сообщил журналистам представитель Минэнерго королевства. Саудовская Аравия, как сообщил "Интерфаксу" источник на рынке, уже законтрактовала на апрель продажу 12,3 млн б/с по сравнению с 9,8 млн б/с в марте.

Тем временем, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин отметил, что влияние коронавируса на падение спроса на нефть уже в феврале было довольно значительным и предлагаемые партнерами по ОПЕК+ ограничения по добыче нефти в 0,6-1,5 млн баррелей в сутки были "каплей в море". По словам Сорокина, сейчас наблюдается падение спроса на нефть в объеме до 15 млн б/с, а в ближайшие недели падение достигнет 20 млн б/с - это несопоставимо с предлагавшимися ограничениями по добыче.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на период с субботы, 28 марта, до понедельника, 30 марта, на 98,98 копейки, до 77,7325 руб./$1, и уменьшил курс евро на 22,59 копейки, до 85,7389 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 27,2 копейки по отношению к четвергу и составил 77,9818 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве увеличился на 22,91 копейки и составил 78,2404 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 491,019 млн, из которых $1 млрд 115,386 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 375,633 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился всего на 0,14 копейки, до 85,7165 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 73,79 копейки и составил 86,2855 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR584,5 млн, из которых EUR261,114 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR323,386 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов заметно увеличились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК почти не изменились. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 6,25% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 8 б.п. - до 6,34% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 6,52% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 6,68 годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению с четвергом - 6,77% годовых.