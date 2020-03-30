Перевозчики попросили поддержать перевозки рыбы с Дальнего Востока на запад России

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация операторов рефрижераторного подвижного состава (АСОРПС) попросила премьер-министра Михаила Мишустина поддержать на железнодорожные перевозки рыбы с Дальнего Востока на запад России. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение президента ассоциации Михаила Синева от 27 марта.

Перевозчики попросили поддержать такие перевозки рыбы в ситуации, когда экспорт в Китай стал привлекательной альтернативой из-за ослабления рубля.

Также они попросили правительство поддержать экспорт-импорт скоропортящейся продукции через погранпереходы и порт Владивосток. Поддержку этих перевозок и перевозок рыбы они предлагают оформить путем предоставления скидки от ОАО РЖД в размере до 50% в рамках тарифного коридора или путем уравнивания тарифов на рефконтейнеры относительно обычных контейнеров.

Еще организация попросила ввести временный мораторий на весовой контроль для контейнеров, в том числе рефрижераторных, с продовольственными грузами.

В другом письме на имя Мишустина ассоциация попросила упростить ветконтроль рефрижераторных грузов, исключив распломбирование и досмотр на пунктах перегрузки. По словам перевозчиков, ожидание всех досмотров увеличивает сроки доставки на 4–8 суток, а дополнительные затраты перевозчиков в 2019 году составили 100 млн руб.

Также перевозчики попросили отменить введенные в 2019 году ограничения на импорт косточковых и цитрусовых плодов из Китая.

Представитель РЖД сказал газете, что компания уделяет максимальное внимание перевозкам продуктов питания во всех типах подвижного состава, а перевозку рыбы организует в рамках услуги "Грузовой экспресс".

Он также напомнил, что монополия направила предложения в ФАС по сближению тарифных условий на перевозки грузов в различных типах контейнеров. При этом уже действуют скидки в 30,1% и 20,4% на транспортировку продовольственных грузов между городами-миллионниками, скидка в 41% - на перевозки плодоовощной продукции. "Компания занимает проактивную позицию и готова рассматривать предложения рынка по формированию ценовых решений", - заявил представитель РЖД

Руководитель проекта по развитию экспортной логистики Российского экспортного центра Алевтина Кириллова сказала газете, что в условиях пандемии считает автомобильный транспорт самым рискованным способом доставки. Она поддержала предложение АСОРПС по освобождению от весового контроля перевозчиков продовольствия в контейнерах. Также она предлагает временно упростить выдачу пропусков на въезд и движение грузовиков в Москве для доставки продовольствия.