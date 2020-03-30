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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:18Заразились
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ЦБ РФ спрогнозировал значительный спад экономической активности в ближайшие месяцы

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Банк России в ближайшие месяцы ожидает временного, но значительного снижения экономической активности из-за распространения пандемии коронавируса и соответствующих ограничительных мер как в мире, так и в России, говорится в комментарии ЦБ по экономике.

Экономический кризис

"Сроки возвращения экономики в нормальный режим будут в первую очередь определяться скоростью улучшения ситуации с коронавирусом и смягчения необходимых ограничительных мер. Банк России будет учитывать влияние данного периода низкой экономической активности на среднесрочный прогноз инфляции, инфляционных ожиданий и развития экономики", - отмечает регулятор.

ЦБ в пресс-релизе по итогам совета директоров 20 марта отмечал, что умеренный рост российской экономики в начале года может смениться снижением активности в ближайшие кварталы. При этом Банк России убрал из сообщения упоминание своего прогноза по росту ВВП на 2020 год (1,5-2%).

Регулятор подчеркнул, что в феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария его прогноза, что связано с ухудшением перспектив глобального роста на фоне распространения коронавируса и введения ограничительных мер на трансграничные перевозки и передвижения, а также с резким ухудшением динамики мировых товарных и финансовых рынков.

В комментарии по экономике ЦБ отмечает, что в феврале 2020 года как производственная, так и потребительская активность в России демонстрировала рост. Опережающий индикатор выпуска рос в большинстве отраслей, отчасти благодаря календарному фактору високосного года.

Увеличился выпуск в добыче полезных ископаемых, производстве инвестиционных и промежуточных товаров, расширялась инвестиционная активность, уровень безработицы обновил новый исторический минимум, а повышение реальной заработной платы оказывало поддержку потребительскому спросу.

"Однако распространение пандемии коронавируса и ограничительные меры, принимаемые правительствами как в мире, так и в России, приведут к временному, но значительному снижению экономической активности в течение ближайших месяцев", - сообщил ЦБ.

ЦБ РФ

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