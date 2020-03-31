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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:19Заразились
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Фондовые индексы США в понедельник выросли более чем на 3%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Фондовый рынок США начал неделю на позитивной ноте, причем все три основных индекса прибавили более 3% по итогам торгов в понедельник.

Инвесторы оценивали принимаемые властями меры по сдерживанию пандемии COVID-19, а также последствия почти полной остановки экономической активности на большей части США, пишет MarketWatch.

Президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, что продлевает действие принципов, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране, до 30 апреля. При этом он добавил, что, согласно прогнозам, пик смертности от нового коронавируса наступит через две недели. Однако президент США выразил и надежду, что к 1 июня ситуация в стране начнет налаживаться.

На данный момент в США зафиксировано самое большое число случаев заболевания среди всех стран мира. Всего по состоянию на 30 марта в США зарегистрирован 152 тыс. 631 случай заражения коронавирусом, а также 2817 летальных исходов. Полностью вылечились 5211 человек.

На прошлой неделе Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономики в размере $2 трлн, необходимой в связи с распространением коронавируса. Закон предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере $1200 американцам с доходом до $75 тыс. в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер сказал, что принятые меры "определенно не являются концом нашей работы в Конгрессе", пишет The Wall Street Journal. По данным издания, американские законодатели, представители администрации, экономисты, члены аналитических центров и лоббисты начали рассматривать возможность принятия нового пакета мер поддержки экономики, который, вероятно, будет масштабнее предыдущего.

Акции Johnson & Johnson (SPB: JNJ) подскочили на 8%, оказавшись в лидерах роста среди компаний, входящих в состав индекса Dow Jones. Компания сообщила в понедельник, что намерена к сентябрю 2020 года начать клинические исследования экспериментальной вакцины от коронавируса на человеке.

Также подорожали акции других компаний сектора здравоохранения. Цена бумаг UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. выросла на 3,6%, а бумаги Abbott Laboratories (SPB: ABT) прибавили 6,4%.

В то же время акции компаний туристического сектора упали в цене. Бумаги круизного оператора Carnival (SPB: CCL) Corp. подешевели на 11,2%, авиакомпании American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. - на 12,8%, гостиничной сети Hilton Worldwide Holdings (SPB: HLT) Inc. - на 0,7%.

Котировки акций Macy's (SPB: M) Inc. снизились на 2,9%. Американская сеть универмагов сообщила, что на этой неделе отправит в неоплачиваемый отпуск большую часть своих сотрудников на фоне падения продаж в связи с закрытием магазинов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии в понедельник поднялся на 690,70 пункта (3,19%) - до 22327,48 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 85,18 пункта (3,35%), составив 2626,65 пункта.

Значение Nasdaq Composite повысилось на 271,77 пункта (3,62%) - до 7774,15 пункта.

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