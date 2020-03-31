Годовая прибыль "Татнефти" сократилась ниже прогнозов до 192,2 млрд рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В 2019 году годовая прибыль "Татнефти" по МСФО снизилась на 9%, до 192,2 млрд рублей, говортися в отчетности. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали показатель на уровне 225 млрд рублей.

Основной причиной сокращения прибыли в компании назвали "рост затрат и прочих расходов по небанковским операциям и процентным расходам по небанковской деятельности в текущем периоде" и отметили, что его частично компенсировал рост "чистых процентных, комиссионных и прочих доходов/(расходов) и прибылей/(убытков) по банковским операциям".

EBITDA "Татнефти" снизилась на 1%, до 291 млрд рублей. Свободный денежный поток вырос на 3,4%, до 153 млрд рублей.

Выручка компании увеличилась на 2% - до 932,296 млрд рублей, общие затраты и расходы - на 5%, до 678,922 млрд рублей. Операционная прибыль снизилась на 3,4% - до 254,326 млрд рублей, прибыль до налога на прибыль - на 7%, до 252,342 млрд рублей.