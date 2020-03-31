Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,4-2,4%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник продолжил подъем blue chips вслед за выросшими индексами в США и отскоком нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,4-2,4%, при этом лидерами выступают "префы" "Татнефти".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2468,31 пункта (+1,4%), индекс РТС -981,44 пункта (+2,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3%.

Доллар подешевел до 79,01 рубля (-0,32 рубля).

Подорожали рублевые акции "Аэрофлота" (+3%), "НОВАТЭКа" (+2,9%), "Татнефти" (+2,6% и +4,9% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+2,6%), "Россетей" (+2,5%), "РусГидро" (+2,5%), АФК "Система" (+2,3%), "Газпром нефти" (+2%), "Мосбиржи" (+1,9%), Сбербанка (+1,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,8%), ВТБ (+1,7%), "Интер РАО" (+1,7%), "Роснефти" (+1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,7%), "Газпрома" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,4%).

Согласно вышедшему во вторник отчету по МСФО, "Татнефть" в 2019 году сократила чистую прибыль на 9%, до 192,2 млрд руб. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом", предполагал чистую прибыль компании в 225 млрд руб.

Снижение прибыли в 2019 г. компания объясняет "ростом затрат и прочих расходов по небанковским операциям и процентным расходам по небанковской деятельности, который был частично компенсированный ростом чистых процентных, комиссионных и прочих доходов/(расходов) и прибылей/(убытков) по банковским операциям".

Просели акции "РусАла" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-0,7%).

В США в понедельник индексы выросли на 3,2-3,6%. Инвесторы оценивали принимаемые властями меры по сдерживанию пандемии COVID-19, а также последствия почти полной остановки экономической активности на большей части США, пишет MarketWatch.

Президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, что продлевает действие принципов, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране, до 30 апреля. При этом он добавил, что, согласно прогнозам, пик смертности от нового коронавируса наступит через две недели. Однако президент США выразил и надежду, что к 1 июня ситуация в стране начнет налаживаться.

На данный момент в США зафиксировано самое большое число случаев заболевания среди всех стран мира. Всего по состоянию на 30 марта в США зарегистрирован 152 тыс. 631 случай заражения коронавирусом, а также 2817 летальных исходов. Полностью вылечились 5211 человек.

На прошлой неделе Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономики в размере $2 трлн, необходимой в связи с распространением коронавируса. Закон предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере $1200 американцам с доходом до $75 тыс. в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

В Азии во вторник динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite растет на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,5%).

На рынках сохраняются опасения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиями.

До контроля над распространением коронавируса в странах Азии и Тихоокеанского региона еще очень далеко, заявил журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Такеси Касаи.

По словам советника ВОЗ Мэтью Гриффита, ВОЗ не ожидает, что какая-либо страна будет в безопасности, поскольку коронавирус в конечном итоге распространится повсюду.

По состоянию на 8:00 по московскому времени вторника, в мире насчитывалось 770 520 человек, заболевших COVID-19, скончались 36 942 человека, поправились более 158 тысяч, сообщила газета South China Morning Post. Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI), публикуемый Национальным бюро статистики КНР, вырос в марте в промышленности до 52,0 пункта против рекордно низких февральских 35,7 пункта. В секторе услуг PMI вырос до 52,3 пункта, то есть также превысил рубеж в 50 пунктов, свидетельствующий о росте. Рост индексов, слегка превысивший прогнозы, является свидетельством восстановления китайской экономики после карантинных мер.

Нефть утром во вторник постепенно восстанавливается после падения до 18-летних минимумов накануне на фоне беспокойства по поводу падения спроса на топливо; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $26,78 за баррель (+1,4% и -8,7% в понедельник), майская цена WTI - $21,15 за баррель (+5,3% и -6,6% накануне).

WTI в понедельник достигла минимума закрытия с февраля 2002 года, а Brent коснулась самой низкой отметки с ноября того же года, по данным Dow Jones Market Data.

С начала марта оба контракта упали в цене примерно на 55%.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили накануне в телефонном разговоре вопросы борьбы с коронавирусом и ситуацию на рынке нефти. По сообщению пресс-службы Кремля, стороны проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию коронавирусу, проведен обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти и условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром во вторник рынок акций сохраняет восходящий импульс, но выход из консолидации по индексу РТС пока выглядит маловероятным. Повод для осторожного оптимизма дала Всемирная организация здравоохранения, представитель которой заявил о приближении европейских стран к пику эпидемии, после которого предполагается стабилизация ситуации. На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция доллара вниз, но оснований для сильных движений пока не наблюдается.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, Трамп продлил меры социального дистанцирования до 30 апреля, дав понять, что администрация воспринимает текущий кризис достаточно серьезно.

Вышедшая во вторник статистика из КНР дает понять, как может восстанавливаться деловая активность, если принимаются жесткие меры против коронавируса. Нефть пытается дорожать. Накануне состоялся телефонный разговор Трампа и Путина, в результате которого стороны договорились продолжить контакты на уровне министров энергетики. Главным вопросом беседы была стабилизация рынка нефти. В Саудовской Аравии заявляют об увеличении экспорта до 10,6 млн б/с с мая текущего года на фоне падения внутреннего потребления.

В целом, китайская статистика позволяет рассчитывать на V-образное восстановление глобальной экономики после преодоления коронавирусного кризиса. Соответственно, у рынков появляется надежда, хотя впереди еще очень много неприятной статистики за март, отмечает Кочетков.