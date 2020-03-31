ВЭБ закроет часть из 787 млрд руб. обязательств инвесторов по проектам "фабрики"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Общие обязательства банков и инвесторов по проектам фабрики проектного финансирования составляют 787 млрд рублей. Как сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, часть этой суммы закроет ВЭБ.

"Мы построили партнерство с крупнейшими коммерческими банками - со Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком - и участвуем с ними в так называемой фабрике проектного финансирования. Это такая специальная форма синдицирования", - сказал Шувалов.

"В целом, мы сейчас приняли обязательств на себя свыше 300 млрд рублей, а в целом по проектам фабрики проектного финансирования это обязательства (объемом) 787 млрд рублей, из которых только часть - это финансирование ВЭБом, а остальная часть - это средства инвесторов и коммерческих банков", - отметил глава ВЭБа.

"В этом году по нашей бизнес-модели мы должны поддержать кредитование коммерческими банками не менее чем на 300 млрд рублей, имея в виду, что в целом, если мы будем выполнять такой план, то за пятилетие мы должны инвестировать около 3 трлн рублей, и в совокупности вместе с кредитным ресурсом коммерческих банков эта масса - около 10 трлн. Это серьезные средства", - подчеркнул Шувалов.

По словам главы ВЭБа, проекты, в которые инвестируются средства, касаются газохимии, приобретения в лизинг газовозов, "которые будут производиться и уже производятся на "Звезде".

"Это и поставка самолетов для нужд "Аэрофлота". Это автомобильные дороги - один из участков ЦКАД и другие федеральные трассы", - сказал Шувалов.

Одним из крупных проектов, в финансировании которого принимает участие ВЭБ, является создание газохимического комплекса в Усть-Луге. ВЭБ предоставил бридж-кредит в сумме 164 млрд рублей на финансирование начального этапа проекта по переработке этаносодержащего газа в Усть-Луге в рамках исполнения утвержденной правительством дорожной карты, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Общий объем поддержи проекта через ВЭБ может составить до 1 трлн рублей. Бюджет проекта оценивается в 2,7 трлн рублей.

Кроме того, ВЭБ рассматривает проекты по экспорту российских труб для строительства трубопроводов в балканском регионе на сумму до 1 млрд евро.

В стадии рассмотрения находится и участие ВЭБа в проекте "НОВАТЭКА" "Арктик СПГ 2".