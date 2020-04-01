Эксперты предрекли миллиардные убытки нескольким странам ЕС из-за пандемии

Австрия, Испания и ряд других государств могут потерять десятки миллиардов евро

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Убытки ЕС от пандемии коронавируса составят миллиарды евро, сообщает в среду влиятельный немецкий экономический институт Ifo со ссылкой на собственные расчеты.

"Помимо медицинских, мы говорим и об экономических причинах необходимости активно инвестировать в здравоохранение. Так эпидемию можно затормозить - и одновременно позже мы сможем постепенно открывать школы и предприятия", - заявил президент института Клеменс Фюрст, его цитирует пресс-служба Ifo.

Ученые проанализировали последствия пандемии для Австрии, Швейцарии, Италии, Испании, Франции и Великобритании, во внимание при анализе брали в первую очередь тот факт, что из-за ситуации с COVID-19 многие предприятия остаются закрытыми.

По данным Ifo, убытки Австрии при частично неработающих предприятиях в течение двух месяцев составят от 34 млрд до 57 млрд евро. В случае, если компании будут закрыты три месяца, убытки могут вырасти до 83 млрд евро. Два месяца "простоя" будут стоить экономике Швейцарии от 49 млрд до 81 млрд евро, в Испании убытки могут составлять до 171 млрд евро.

Франции при частичном закрытии предприятий в течение двух месяцев ученые предсказывают убытки от 176 млрд до 298 млрд евро. Великобритания может потерять еще больше - до 328 млрд евро.