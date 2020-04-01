Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:15Заразились
на 01.04В России 2 777+440В мире 857 487+75 122

Эксперты предрекли миллиардные убытки нескольким странам ЕС из-за пандемии

Австрия, Испания и ряд других государств могут потерять десятки миллиардов евро

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Убытки ЕС от пандемии коронавируса составят миллиарды евро, сообщает в среду влиятельный немецкий экономический институт Ifo со ссылкой на собственные расчеты.

Экономический кризис

"Помимо медицинских, мы говорим и об экономических причинах необходимости активно инвестировать в здравоохранение. Так эпидемию можно затормозить - и одновременно позже мы сможем постепенно открывать школы и предприятия", - заявил президент института Клеменс Фюрст, его цитирует пресс-служба Ifo.

Ученые проанализировали последствия пандемии для Австрии, Швейцарии, Италии, Испании, Франции и Великобритании, во внимание при анализе брали в первую очередь тот факт, что из-за ситуации с COVID-19 многие предприятия остаются закрытыми.

По данным Ifo, убытки Австрии при частично неработающих предприятиях в течение двух месяцев составят от 34 млрд до 57 млрд евро. В случае, если компании будут закрыты три месяца, убытки могут вырасти до 83 млрд евро. Два месяца "простоя" будут стоить экономике Швейцарии от 49 млрд до 81 млрд евро, в Испании убытки могут составлять до 171 млрд евро.

Франции при частичном закрытии предприятий в течение двух месяцев ученые предсказывают убытки от 176 млрд до 298 млрд евро. Великобритания может потерять еще больше - до 328 млрд евро.

Ifo Германия Клеменс Фюрст Австри Швейцария Испания Франция Великобритания

Новости

Трамп не исключил приостановки действия некоторых пошлин на 90 дней

Госдума разрешила продавать лекарства через интернет

Госдума разрешила продавать лекарства через интернет

Усманов направил $20 млн на борьбу с коронавирусом в Узбекистане

Усманов направил $20 млн на борьбу с коронавирусом в Узбекистане

Ростуризм выступил против введения электронной путевки и гостиничного сбора

Xerox отказалась от поглощения HP на фоне пандемии коронавируса

Xerox отказалась от поглощения HP на фоне пандемии коронавируса

Российские биржевые индексы упали на 2,3-3,1%

Что случилось этой ночью: среда, 1 апреля

Министры энергетики РФ и США будут договариваться с производителями нефти

Трамп пообещал решать проблему цен на нефть с Россией и Саудовской Аравией

Трамп пообещал решать проблему цен на нефть с Россией и Саудовской Аравией

ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');