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"Домодедово" решило не повышать тарифы для авиакомпаний

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Домодедово" решил не повышать сборы и тарифы на обслуживание авиакомпаний с 1 апреля, как это происходит обычно, следует из материалов предприятия.

Сбор для российских авиаперевозчиков за взлет-посадку останется на уровне 288 рублей за одну тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна, сбор за авиационную безопасность - 255 рублей за тонну МВМ.

Плата за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях сохранится на уровне 83 рубля на одного пассажира старше 12 лет, на международных - 116 рублей Тариф "Домодедово" на обслуживание пассажиров на внутренних рейсах будет по-прежнему составлять 219 руб., при выполнении международных полетов - 243 рубля.

Информация о тарифах для иностранных авиакомпаний после 1 апреля на сайте "Домодедово" не опубликована. Покасбор за взлет-посадку для них установлен на уровне $11,5 за тонну МВМ воздушного судна, за авиационную безопасность пассажиров - $7,3, за предоставление аэровокзала - $9.

В пресс-службе "Домодедово" подтвердили, что с 1 апреля тарифы ни для российских, ни для иностранных авиакомпаний повышаться не будут. "Временное ограничение на международные полеты из-за пандемии COVID-19 крайне негативно отразилось на экономической ситуации в авиаотрасли. Аэропорт "Домодедово" принял решение поддержать партнеров и отложил плановый пересмотр тарифов и сборов на свои услуги для авиакомпаний", - сказал представитель аэропорта.

В апреле 2019 года сборы и тарифы "Домодедово" были проиндексированы в среднем на 5%.

"Домодедово" - второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings.

Домодедово Москва Red Wings

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