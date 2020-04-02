"Газпром" купил на бирже равный проданному им объем газа

"Роснефть" впервые за 1,5 года не покупала

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Уникальная ситуация сложилась в марте на торгах газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ): "Газпром" купил ровно столько же газа, сколько продал: 1,2 млрд куб. м продал "Газпром межреогионгаз" и точно такой же объем газа вместе купили компании группы "Газпром" ("регионгазы", "Газпром нефть", "АСИС-Инвест" и ТГК-1).

В остальном, небывало теплая погода в марте (по данным "Системного оператора ЕЭС России" в прошлом месяце было на 1,7 градуса теплее, чем годом ранее) существенно поменяла ландшафт торгов газом на СПбМТСБ.

В условиях избытка ресурсов газа на рынке "Роснефть" (от нее приобретают топливо АО "Уралсевергаз - независимая газовая компания" и АО "СЛ-Трейдинг") впервые за полтора года (с сентября 2018 года) не покупала топливо на площадке. Это позволило ценам на бирже продолжить движение вниз - даже при снижении объема реализации на 20%.

Достигнутый уровень цен на бирже является минимальным с июня 2019 года - то есть до июльской индексации цен "Газпрома" на 1,4% (биржевые цены неизбежно следуют за изменениями регулируемых цен). Этой зимой пик цен на СПбМТСБ пришелся на поставки в ноябре и декабре. Затем, по мере увеличения ликвидности цена пошла вниз.

Объем торгов газом на СПбМТСБ в марте 2020 года снизился до 1,478 млрд кубометров - с 1,845 млрд куб. м в феврале 2020 года. Впрочем, это заметный рост по отношению к марту 2019 года (1,214 млрд куб. м), свидетельствуют данные биржи.

"Газпром" продал 1,2 млрд куб. м, "НОВАТЭК" уже второй месяц подряд реализует стабильно по 200 млн кубов. Продолжает ставить свои личные рекорды "дочка" "Белоруснефти" нефтяная компания "Янгпур", которая весь свой газ продает на СПбМТСБ: в марте она продала 56 млн кубометров голубого топлива (год назад, к примеру, было только 20 млн кубов).

"Тольяттиазот", который в прошлом месяце был крупнейшим независимым покупателем газа в секции, в марте напрямую уже не принимал участия в торгах. Зато дистрибутор "Газпром межрегионгаз Самара" на порядок увеличил уровень в торгах (до 200 млн куб. м с 14 млн кубов месяцем ранее), что уже сопоставимо с объемом закупки газа "Тольяттиазотом" на предыдущих торгах (345 млн кубов).

В марте 2020 года к газовой секции СПбМТСБ в качестве посетителя (то есть минимум на год) присоединилось ПАО "Акрон" и купило первые символические 1,5 млн кубометров. Этот крупный потребитель газа ранее ни разу не покупал его на бирже с начала работы секции в 2015 году. Начали ли новгородские химики приобретать биржевой газ теперь - станет известно из месячной сводки по итогам торгов 31 марта. "Акрон" также участвует в секции СПбМТСБ "Минеральное сырье и химическая продукция".