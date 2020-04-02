WSJ оценила в $1 млн в день потери компании Трампа из-за коронавируса

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Упущенная выручка компании президента США Trump Organization из-за пандемии коронавируса превышает $1 млн в день, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные отрасли и информацию осведомленных источников.

По данным газеты, компания получает бОльшую часть своих доходов от путешествий и развлечений - секторов, по которым сильно ударила пандемия.

Более 500 сотрудников компании в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лас Вегасе и Флориде были временно отстранены от работы, сообщают источники WSJ. Некоторые отели компании были закрыты, а те, что продолжили работать, столкнулись с падением числа бронирований. По словам одного из сотрудников, в один из мартовских дней в Trump International Hotel в Вашингтоне было всего 11 гостей на 263 номера.

Вспышка инфекции также сорвала планы семьи Трампов по продаже права аренды у государства здания бывшего почтового управления, в котором располагается отель Trump International Hotel в Вашингтоне. Компания вела переговоры с двумя потенциальными покупателями о сделке на $320-350 млн. Однако обсуждения были прекращены, и их возобновление маловероятно, пока не прояснится ситуация с эпидемией.

"Как и с первого дня, мы взвешиваем все наши варианты, - заявил сын президента Эрик Трамп, который управляет компанией вместе со своим братом Дональдом Трампом-младшим. - Сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы наша великолепная команда оставалась здоровой и была в безопасности".

Курорты, принадлежащие Трампу во Флориде, включая Мар-а-Лаго и Trump National Doral, были закрыты на прошлой неделе в связи с указом губернатора штата Рона Десантиса. По оценке WSJ, Doral теряет более $200 000 за каждый день закрытия. Курорт получает большие доходы не только от размещения туристов, но и от проведения турниров по гольфу, конференций и других мероприятий, отмечают сотрудники.

Отели в Вашингтоне и Нью-Йорке, которые продолжают работу, теряют в общей сложности по меньшей мере $300000. в день.

При этом Trump Organization не получит помощи в рамках пакета экономических мер на $2 трлн, принятых на прошлой неделе, отмечает WSJ.

"Почти как любая другая компания в сфере гостеприимства, мы с нетерпением ждем дня, когда наши первоклассные отели смогут полностью открыть свои двери", - заявил Эрик Трамп.

Согласно последней декларации о доходах президента США, его гольф-клубы в Нью-Йорке и Нью-Джерси - эпицентре пандемии в США - получили годовую выручку в $45 млн. В связи с этим эти клубы и их сотрудники через группы, представляющие интересы бизнеса, призывали власти штатов не закрывать поля для гольфа во время эпидемии или предоставить им государственную поддержку в случае закрытия.

Глава ассоциации владельцев гольф-клубов National Golf Course Owners Association Джей Карен считает, что они должны продолжить работу, поскольку могут обеспечить соблюдение мер социального дистанцирования и сократить количество человек, которые играют одновременно.

Пандемия также мешает Trump Organization реализовать планы создания мировой империи отелей класса "люкс". Ранее компания была вынуждена отказаться от работы с некоторыми иностранными партнерами, в том числе на Ближнем Востоке и в Азии, из-за возможного конфликта интересов после избрания Трампа президентом.