Фондовый рынок США вырос во главе с акциями энергетических компаний

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок завершил торги в четверг вблизи сессионных максимумов на фоне признаков ослабления ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией на нефтяном рынке, которые дают надежду на восстановление энергетического сектора.

Основные индексы, существенно колебавшиеся при открытии в поисках направления, резко пошли вверх благодаря взлету цен на нефть, спровоцированному заявлениями президента США Дональда Трампа о его надеждах на сокращение добычи нефти Россией и Саудовской Аравией.

Трамп написал в своем аккаунте в твиттере, что разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мохамедом бен Сальманом, который провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, и теперь ожидает, что Россия и Саудовская Аравия снизят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки (б/с) и даже больше, до 15 млн б/с.

Однако пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков опроверг сообщение о том, что такой разговор состоялся.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей королевства, Саудовская Аравия готова ограничить свою добычу нефти уровнем ниже 9 млн б/с, если другие страны, входящие в G20, присоединятся к сокращениям. Разговоры о 10 млн б/с и выше были преувеличением, сказал один из собеседников издания, знакомый с ситуацией, отметив, что в лучшем случае, снижение может составить 6 млн б/с.

Тем временем саудовское агентство SPA сообщило в четверг, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения, чтобы восстановить баланс на нефтяном рынке.

Ценовая война, которая началась в марте после развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи, сильно ударила по акциям энергетического сектора. Бумаги нефтяных гигантов Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали в четверг на 7,7% и 11% соответственно, но с начала года их стоимость снизилась примерно на 40%.

Ралли нефти отодвинуло на второй план сохраняющиеся опасения по поводу пандемии коронавируса, а также статданные, которые свидетельствовали об экономических последствиях мер по сдерживанию его распространения.

Как стало известно в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе резко выросло - до 6,648 млн. Неделей ранее число новых заявок превысило 3 млн - максимум с начала учета данных в 1967 году, отмечает Trading Economics.

Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя на 217 тыс. - до 3,5 млн с ранее объявленных 3,283 млн. Количество новых заявок на неделе, завершившейся 21 марта, составило 3,34 млн, говорится в отчете министерства труда США.

Количество новых заявок на пособие по безработице за последние две недели превысило максимальные показатели времен рецессии 2007-2009 гг., пишет MarketWatch. К концу предыдущей рецессии 6,6 млн человек получали пособия по безработице в США.

Дефицит внешнеторгового баланса США в феврале 2020 года составил $39,9 млрд по сравнению с пересмотренным январским показателем в $45,5 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это минимальный показатель с сентября 2016 года.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали уменьшения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $40 млрд с предварительно объявленных $45,3 млрд в январе.

Акции Boeing Co. подешевели на 5,7% на фоне новостей о том, что компания готовит меры по снижению затрат на оплату труда в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Американский авиастроительный концерн предложит своим сотрудникам досрочный выход на пенсию, а также программы выплат в случае добровольного увольнения, говорится в сообщении главы Boeing Дэвида Кэлхуна, размещенном на сайте компании.

Цена бумаг Altria Group Inc. снизилась на 3,7%. Федеральная торговая комиссия (FTC) США в среду подала административную жалобу в суд, утверждая, что сделка о покупке американской табачной компанией 35% акций производителя электронных сигарет Juul Labs Inc. привела к устранению конкуренции на рынке в нарушение антимонопольного законодательства.

Бумаги PVH Corp. потеряли в цене 2,3%, поскольку компания в четвертом финансовом квартале зафиксировала чистый убыток. PVH, владеющая рядом известных брендов одежды, отказалась давать прогноз на первый финквартал и весь 2020 финансовый год из-за неопределенности в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также объявила о сокращении капитальных расходов, прекращении программы обратного выкупа акций и приостановке со второго квартала выплаты дивидендов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 469,93 пункта (2,24%) - до 21413,44 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 56,40 пункта (2,28%), составив 2526,90 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 126,73 пункта (1,72%) - до 7487,31 пункта.