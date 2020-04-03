Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
на 03.04В России 4 149+601В мире 1 013 157+80 552

Сводный PMI еврозоны в марте рухнул до исторического минимума

Сводный PMI еврозоны в марте рухнул до исторического минимума
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в марте 2020 года упал до 29,7 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют итоговые данные исследовательской компании Markit Economics.

Это минимальное значение индекса за всю историю его расчета. Предварительные данные указывали на падение индекса до 31,4 пункта.

Снижение показателя активности в сфере услуг еврозоны также оказалась больше, чем сообщалось ранее. Его значение рухнуло до 26,4 пункта в марте с 52,6 пункта в феврале. Предварительные данные указывали на снижение индикатора до 28,4 пункта.

При этом падение PMI в сфере услуг в марте стало рекордным за всю историю расчета показателя. Индикатор также достиг рекордно низкого значения.

Значение сводного индекса PMI в Германии в марте сократилось до 35 пунктов с 50,7 пункта месяцем ранее. Его значение было также пересмотрено в сторону понижения по сравнению с предварительными данными.

Индекс активности в сфере услуг в марте рухнул до 31,7 пункта, а не до объявленных ранее 34,5. В феврале значение индекса составляло 52,5 пункта.

Во Франции сводный PMI упал с 51,9 пункта до 28,9 пункта. Индекс в секторе услуг рухнул до 27,4 пункта по сравнению с 52,6 пункта в феврале. Предварительные данные были пересмотрены в сторону понижения.

В Италии значение PMI в сфере услуг обрушилось до рекордно низких 17,4 пункта с 52,1 пункта месяцем ранее.

Хроника 27 января – 03 апреля 2020 годаЭкономический кризис
PMI Markit Economics Германия Франция Италия

Новости

Евро опустился ниже 83 рублей впервые с середины марта

В Мексике с воскресенья перестанут варить пиво Сorona

В Мексике с воскресенья перестанут варить пиво Сorona
Экономический кризис

Morgan Stanley спрогнозировал падение ВВП США на 38% во II квартале

РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля
Экономический кризис

Падение деловой активности в сфере услуг РФ в марте стало максимальным за 11 лет

Падение деловой активности в сфере услуг РФ в марте стало максимальным за 11 лет

Нефть подешевела после рекордного дневного роста накануне

Нефть подешевела после рекордного дневного роста накануне

FT узнала о лоббистской кампании нефтяников США против РФ и Саудовской Аравии

FT узнала о лоббистской кампании нефтяников США против РФ и Саудовской Аравии

Фондовый рынок США вырос во главе с акциями энергетических компаний

Трамп выразил надежду на снижение нефтедобычи на 15 млн баррелей в сутки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');