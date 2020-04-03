Сводный PMI еврозоны в марте рухнул до исторического минимума

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в марте 2020 года упал до 29,7 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют итоговые данные исследовательской компании Markit Economics.

Это минимальное значение индекса за всю историю его расчета. Предварительные данные указывали на падение индекса до 31,4 пункта.

Снижение показателя активности в сфере услуг еврозоны также оказалась больше, чем сообщалось ранее. Его значение рухнуло до 26,4 пункта в марте с 52,6 пункта в феврале. Предварительные данные указывали на снижение индикатора до 28,4 пункта.

При этом падение PMI в сфере услуг в марте стало рекордным за всю историю расчета показателя. Индикатор также достиг рекордно низкого значения.

Значение сводного индекса PMI в Германии в марте сократилось до 35 пунктов с 50,7 пункта месяцем ранее. Его значение было также пересмотрено в сторону понижения по сравнению с предварительными данными.

Индекс активности в сфере услуг в марте рухнул до 31,7 пункта, а не до объявленных ранее 34,5. В феврале значение индекса составляло 52,5 пункта.

Во Франции сводный PMI упал с 51,9 пункта до 28,9 пункта. Индекс в секторе услуг рухнул до 27,4 пункта по сравнению с 52,6 пункта в феврале. Предварительные данные были пересмотрены в сторону понижения.

В Италии значение PMI в сфере услуг обрушилось до рекордно низких 17,4 пункта с 52,1 пункта месяцем ранее.