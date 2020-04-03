Рубль вечером сократил темпы укрепления к доллару и евро на фоне замедлившей рост нефти

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро отыграли часть потерь, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль сократил темпы укрепления к бивалютной корзине на фоне несколько замедлившей рост нефти.

Курс доллара США составил 77,16 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 8,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее доллар опускался ниже 77 руб./$1 впервые с 18 марта. Евро стоил 83,31 руб./EUR1, подешевев на 55,5 копейки. При этом ранее евро опускался ниже 83 руб./EUR1 впервые с 17 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 29,79 копейки - до 79,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сократил темпы повышения к доллару и евро на вечерних торгах на фоне несколько замедлившей рост нефти. Участники рынка продолжают находиться в ожидании экстренной встречи ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, которая состоится в понедельник, 6 апреля, а также реагируют на различные заявления представителей властей.

Так, как заявил экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу, американский глава в разговорах с руководителями РФ и Саудовской Аравии призывал их положить конец "сговору" Москвы и Эр-Рияда на нефтяном рынке. "Одну вещь президент уже сделал. Он говорил несколько раз с лидерами Саудовской Аравии и России и сказал им прекратить сговор и прекратить выбрасывать нефть на рынок, на котором и так наличествует колоссальное предложение нефти", - сказал Кадлоу телеканалу Fox news.

"Он (Трамп - ИФ) по сути сказал им: вы должны сократить свое производство, потому что у вас тут маленький конфликт между Россией и Саудовской Аравией, а это наносит ущерб всем", - подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу совещание о ситуации на глобальных энергорынках, в ходе которого поручил главе Минэнерго Александру Новаку в ближайшее время провести переговоры с зарубежными партнерами для достижения сбалансированного решения по цене на нефть.

Президент сообщил, что Россия находится в тесном контакте с Саудовской Аравией и США в части обсуждения ситуации с ценами на нефть и отметил, что все стороны заинтересованы в согласованных действиях по данному вопросу.

При этом одной из ключевых причин обвала цен на нефть Путин назвал выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ с целью избавиться от конкурентов, добывающих сланцевую нефть.

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно повышаться вечером в четверг, хотя и несколько сократили прирост. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве выросла на 9,35% - до $32,74 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 5,41% - до $26,69 за баррель.

Внеочередная встреча стран, участвующих в соглашении об ограничении нефтедобычи, ОПЕК+ состоится 6 апреля, сообщил "Интерфаксу" представитель Алжира, министр энергетики которого в текущем году является президентом конференции ОПЕК.

Страны ОПЕК+ изучают сценарий сокращения нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки вместе со странами Северной Америки, пишет Dow Jones со ссылкой на источники. При этом Саудовская Аравия должна сократить добычу минимум на 3 млн баррелей в сутки с текущего уровня, другие страны Персидского залива - на 1,5 млн баррелей в сутки, Россия - на 1,5 млн баррелей в сутки.

Агентство пишет также, что независимые американские производители сообщили ОПЕК, что добровольно снизят нефтедобычу, а Минэнерго США ищет пути для того, чтобы уговорить Россию присоединиться к сокращениям.

Комментарии аналитиков

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, на торгах пятницы рубль показывает позитивную динамику вслед за нефтью. "Нефть марки Brent торгуется выше $32 за баррель на ожиданиях позитивных комментариев после встречи Владимира Путина с представителями нефтяной отрасли позже сегодня. Как пишет Bloomberg, еще две недели назад Путин сопротивлялся любым уступкам в противостоянии с Саудовской Аравией о сокращении добычи. Сегодняшняя встреча сигнализирует о возможном смягчении позиции российских властей и может стать поворотной точкой в нефтяном противостоянии, учитывая, что Саудовская Аравия готова снизить добычу в ответ на аналогичные действия других стран - производителей нефти. Россия и Саудовская Аравия могут договориться об ограничении добычи на встрече ОПЕК +, намеченной на 6 апреля", - подчеркнула Наумова.

"Российские активы растут вслед за котировками нефти. Сравнительную стабильность национальной валюты продолжает обеспечивать поддержка со стороны Центрального банка, который при текущих ценах на нефть увеличил объем продаваемой на рынке валюты до $207 млн (эквивалент 16 млрд рублей). Перспективы разрешения кризиса нефтяного рынка позволяют смотреть на российскую валюту с оптимизмом и приближают ожидания укрепления рубля ниже 77 руб./$1 уже в ближайшей перспективе в случае успешного диалога в рамках соглашения ОПЕК+. В среднесрочной перспективе в пользу рубля будет играть высокая в сравнении с другими развивающимися странами макроэкономическая стабильность, большой объем накопленных резервов и высокий уровень рублевых ставок", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Ранее в ходе торгов пятницы рубль слабел на заявлениях главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в ходе ее первой пресс-конференции в рамках серии регулярных онлайн-пресс-конференций по теме "Текущая ситуация и стабилизационные меры".

Месяц карантина для российской экономики может стоить порядка 1,5-2% ВВП в 2020 году, базовый сценарий ЦБ - негативные эффекты будут сконцентрированы во втором квартале, а во второй половине года российская экономика будет возвращаться к обычному режиму функционирования, заявила глава ЦБ.

ЦБ РФ видит некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году, будет выбирать правильный момент для его использования, также сообщила глава регулятора. "Мы видим некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в течение 2020 года, будем выбирать правильный момент, когда мы сможем этот потенциал начать использовать", - сказала Набиуллина.

"С учетом сегодняшнего выступления главы регулятора и риторики ЦБ на последнем заседании в марте мы по-прежнему не рассматриваем вариант повышения ключевой ставки в обозримой перспективе. Постепенное ужесточение денежно-кредитных условий уже происходит без вмешательства ЦБ и частично купирует текущие инфляционные риски в виде девальвации рубля и активизации потребительского спроса. При этом риторика сегодняшней пресс-конференции несколько повысила вероятность возвращения ЦБ к циклу смягчения процентной политики уже до конца 2020 года. На ближайшем заседании 24 апреля мы не ожидаем изменений в процентной политике", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Поддержку рублю оказало сообщение, что Минфин с 7 апреля начнет продажу иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. Как сообщило ведомство, до 12 мая объем продаж составит 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей.

Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в апреле в размере 55,8 млрд рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта составило минус 22 млрд рублей.

В соответствии с бюджетным правилом, в случае снижения цен на нефть ниже базовой отметки образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств ФНБ. Для этого осуществляется продажа иностранной валюты на открытом рынке.

Банк России с 10 марта начал проводить упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила, чтобы повысить предсказуемость действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

ЦБ РФ 1 апреля в рамках упреждающих мер продал валюту на 15,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. ЦБ РФ 31 марта продал валюту на 15,8 млрд рублей, 30 марта объем продаж валюты составил 15,95 млрд рублей.

ЦБ РФ не менял в пятницу, 3 апреля, официальные курсы доллара и евро, так как неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 по Москве до 11:30 по Москве), состоявшейся в пятницу, 27 марта, ЦБ РФ установил официальный курс доллара с 28 марта на отметке 77,7325 руб./$1, курс евро - на отметке 85,7389 руб./EUR1.

Установленные в последний рабочий день марта (27 марта) официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю действуют с 28 марта по 6 апреля 2020 года включительно, сообщил ЦБ.

Официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю и учетные цены на драгоценные металлы с 4 по 30 апреля, кроме суббот и воскресений, будут устанавливаться и публиковаться Банком России в штатном режиме, как в обычные рабочие дни, также говорится в сообщении ЦБ.

Президент России Владимир Путин ранее объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. В четверг глава государства заявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 1,345 копейки по отношению к четвергу и составил 76,9831 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве упал на 1,1434 рубля и составил 77,0115 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 413,32 млн, из которых $803,139 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 610,181 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 2,2331 рубля, до 83,2749 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:08 снизился на 2,1846 рубля и составил 83,1258 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR792,738 млн, из которых EUR171,107 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR621,631 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России 3 апреля провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на три дня, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 745,3 млрд рублей (при лимите 950 млрд рублей и общем спросе 745,3 млрд рублей) в среднем по ставке 5,88% годовых.

Банк России с 6 по 30 апреля 2020 года продолжит ежедневно осуществлять операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности, а также сделки на внутреннем валютном рынке, за исключением календарных выходных дней (11, 12, 18, 19, 25 и 26 апреля), говорится в сообщении регулятора.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не рассчитывались в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем, пришедшимся на пятницу, 27 марта, так как неделя с 30 марта по 3 апреля официально не является рабочей. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,25% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - 6,34% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 6,51%, 6,68% и 6,77% годовых соответственно.