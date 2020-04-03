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ПриватБанк подал новый иск против Коломойского и других экс-владельцев

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - ПриватБанк подал новый иск в кипрские суды, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд в отношении схем, несущих все признаки мошенничества и отмывания денег, которые, как утверждает банк, были совершены его бывшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, экс-первым замглавы правления Тимуром Новиковом и двумя кипрскими компаниями - PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited, говорится в сообщении банка в пятницу.

Согласно ему, новый иск был подан на Кипре 3 апреля 2020 года, после того как кипрский суд вынес обеспечительное распоряжение (document preservation order) против PrimeCap.

В релизе указывается, что иск относится к двум наборам операций, которые, по утверждению банка, были незаконно осуществлены в период с 2013 по 2016 год по указанию его бывших владельцев при содействии других ответчиков и включали в себя значительные суммы, выплачиваемые компаниям, принадлежащим и/или контролируемым Коломойским и Боголюбовым. Банк утверждает, что они были фиктивными кредитными соглашениями, ни одно из которых не был погашено.

В частности, эти операции включают схему, по которой $2,34 млрд было направлено кипрской компании Duxton Holdings Limited, связанной с бывшими акционерами банка, почти ежедневными траншами по $30 млн в течение четырехмесячного периода в 2013 году, отмечается в сообщении финучреждения.

После этого иска общая сумма претензий, заявленная ПриватБанком против Коломойского и Боголюбова в Англии, на Кипре, в США и Израиле, превысила $10 млрд.

"Банк остается привержен получению полной компенсации от своих бывших владельцев в отношении ущерба, причиненного ему во время, когда он находился в их владении и под их контролем, и достижению справедливости как для банка, так и для украинских налогоплательщиков", - подчеркивается в релизе.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка Коломойского и Боголюбова, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

ПриватБанк Украина Игорь Коломойский Геннадий Боголюбов

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