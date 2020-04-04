Глава Минкономразвития России заявил о дискуссии вокруг прямых субсидий МСП

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Внутри правительства ведутся дискуссии о возможности прямых субсидий МСП, но это очень дорогие меры, никаких решений сейчас не принято, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе онлайн-выступления в бизнес-школе "Сколково".

"У нас, конечно, такие дискуссии идут. Меры очень дорогие, но точки в этих дискуссиях не поставлены", - прокомментировал он вопрос, рассматривается ли в России такая мера поддержки, как прямое субсидирование малого бизнеса, к чему сейчас движутся правительства Германии, Великобритании и США.

"Давайте посмотри, как в ближайшее время будет развиваться ситуация", - добавил Решетников.

Он отметил, что пакет возможностей по мерам поддержки фискального характера в рамках борьбы с кризисом уже реализован, кроме его донастройки, новых мер ждать не стоит. Таким образом он ответил на вопрос о том, будет ли изменен Налоговый кодекс в части освобождения от НДС тех отраслей, где доля входящего НДС менее 5%.

"Для того, чтобы решать такие вопросы, наверное, нам надо понимать в целом уже ситуацию, в целом ситуацию с бюджетом. Думаю, что до этого нам будет сложно принимать какие-либо решения в налоговой сфере, кроме, может быть, каких-то отсрочек, таких моментов, распространения механизма на какие-то виды деятельности", - сказал Решетников.

Перечень отраслей, наиболее пострадавших в условиях ограничений из-за распространения коронавируса, еще будет расширяться, заявил Решетников.

"Есть обращения по поводу перечня пострадавших отраслей, куда у нас не вошла непродовольственная розница, а мы понимаем, что она оказалась в очень серьезном состоянии. Тоже этот вопрос сейчас обсуждается внутри органов власти, будем вносить в правительство в ближайшее время", - сказал министр.

Решетников также подчеркнул, что к текущим мерам и перечням не нужно относится как к окончательным. "Те меры, которые есть - неокончательные, поэтому, предприниматели, давайте ваши обращения, предложения, будем дальше двигаться", - сказал министр.

Как сообщалось, правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.

В частности, в этот перечень уже вошли: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание и другие.