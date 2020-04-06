Рынок акций РФ открылся подъемом индексов МосБиржи и РТС на 1,4-2,2%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник сохранял восходящий импульс прошлой пятницы благодаря раллировавшей нефти и растущим внешним фондовым индикаторам; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,4-2,2%, причем первый преодолел рубеж 2600 пунктов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2607,78 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1073,06 пункта (+2,2%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,8%.

Доллар подрос до 76,64 рубля (+0,15 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мечела" (+2,8%), "НОВАТЭКа" (+2,6%), "Газпром нефти" (+2,6%), "ФСК ЕЭС" (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (+2,1%), ВТБ (+1,9%), "РусГидро" (+1,9%), "Газпрома" (+1,9%), "Роснефти" (+1,8%), АФК "Система" (+1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,6%), "Татнефти" (+1,6%), "Аэрофлота" (+1,6%), Сбербанка (+1,6%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, индекс РТС продолжает подъем на фоне некоторого смягчения опасений, связанных с распространением коронавируса - на настрой глобальных трейдеров повлияли сообщения об уменьшении случаев смертности среди пациентов с COVID-19 в Нью-Йорке, а также в отдельных странах Европы (включая Италию, Испанию и Францию).

Между тем, виртуальная встреча представителей ОПЕК+ перенесена с 6 на 9 апреля, что дает участникам рынка время для более взвешенной оценки вероятности достижения соглашения об ограничении добычи и возможного влияния такого соглашения на баланс спроса и предложения на рынке энергоносителей.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич полагает, что на неделе основным фактором для рынков продолжит оставаться ситуация с распространением коронавируса в мире и экономические последствия карантинных мер. Число заболевших уже превысило 1,25 млн человек, страны продлевают и/или ужесточают карантинные меры. Все это негативно сказывается на мировой экономике.

В сложившихся обстоятельствах у инвесторов сохраняются опасения относительно увеличения влияния коронавируса на экономику. Более того, в текущий момент очень сложно оценить реальные последствия пандемии, а значит, и достаточность мер поддержки. Однако объявление стимулирующих пакетов в разных странах и активизация программ количественного смягчения смогли смягчить ситуацию на рынках и привести к коррекционному восстановлению.

Индекс МосБиржи утром может подняться в район 2600 пунктов. В случае сохранения позитивных настроений на внешних площадках, в рамках сессии возможно закрепление индекса выше данной отметки. В конце прошлой недели индекс МосБиржи смог подняться выше 2520 пунктов, что сигнализирует о возможности продолжения коррекционного роста с целью в диапазоне 2700-2750 пунктов, отмечает Зварич.

В понедельник в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 4,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%, в Китае выходной - Праздник чистого света), растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подскочил на 3,7%) на фоне надежд на замедление распространения коронавируса.

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно дальнейшего развития ситуации с коронавирусом, заявив, что страну в скором времени ожидает пик эпидемии. Тем не менее, президент по-прежнему настроен на быстрое возобновление работы компаний в США после окончания пандемии.

Данные свидетельствуют о снижении количества новых летальных случаев среди инфицированных коронавирусом в Нью-Йорке, Испании и Италии, отмечает MarketWatch.

Нефть утром в понедельник умеренно корректируется вниз после отсрочки встречи ОПЕК+, но цена Brent находится на $0,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 3 апреля. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $33,65 за баррель (-1,4%), майская цена WTI - $27,83 за баррель (-1,8%).

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны отложили телеконференцию, на которой хотели обсудить шаги по стабилизации рынка нефти, с понедельника, 6 апреля, на 9 апреля, что рынок воспринял как плохой знак.

При этом Москва и Эр-Рияд обменялись взаимными обвинениями в отношении того, кто из них несет ответственность за развал сделки ОПЕК+ в начале марта.

Россия и Саудовская Аравия дают понять, что не готовы идти на сокращения, если к ним не присоединятся США. Однако по итогам пятничной встречи (3 апреля) Трампа с главами американских нефтяных компаний никаких обнадеживающих сигналов по этому поводу не последовало. "У нас свободный рынок. В итоге рынок решит проблему", - сказал президент.

Более того, Трамп заявил, что готов будет ввести высокие пошлины на импортируемую нефть в том случае, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся по вопросам снижения нефтедобычи для стабилизации мировых цен.

Эксперты Clearview Energy Partners считают, что на встрече ОПЕК+ в четверг, 9 апреля, США скорее выступят с угрозами, нежели с предложениями по поводу снижения добычи американскими производителями.