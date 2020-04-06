Суд арестовал имущество экс-руководителей банка "Западный" на 10 млрд рублей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 16 марта по ходатайству госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий) принял меры обеспечения по иску о взыскании с бывших руководителей признанного банкротом московского банка "Западный" 10,1 млрд рублей.

Как сообщается в определении суда, размещенном на сайте, суд арестовал имущество, включая денежные средства, бывших членов правления "Западного" Ольги Тимохиной в размере 700 млн рублей, Ларисы Поповой - на 5,1 млрд рублей и Екатерины Лащеновой - на 2,6 млрд рублей, а также экс-собственника банка Александра Григорьева - на 10,1 млрд рублей.

Из материалов дела следует, что АСВ в августе 2017 года направило в суд заявление о привлечении к имущественной ответственности экс-менеджеров и бывшего собственника (Григорьева) банка "Западный" в объеме 10,1 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 25 января 2018 года решил взыскать с бывшего председателя правления "Западного" Виктора Хребта и члена правления Тимура Чачуха причиненные кредитной организации убытки на общую сумму чуть более 9 млрд рублей. При этом суд тогда отказал АСВ во взыскании причиненных банку убытков с бывших членов правления "Западного" Тимохиной, Поповой и Лащеновой. Производство в отношении Григорьева было приостановлено до рассмотрения и вступления в силу уголовного дела.

Вышестоящие суды отменили вердикт суда первой инстанции в части отказа во взыскании и направили дело в этой части на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

6 августа 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АСВ о взыскании убытков. На это решение были поданы апелляции, рассмотрение которых было назначено на 31 марта. Но в связи с приостановкой работы судов из-за угрозы распространения коронавируса, жалобы не слушались.

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Западный" 21 апреля 2014 года. Арбитражный суд Москвы 7 октября того же года признал эту кредитную организацию банкротом.

До осени 2013 года банк "Западный" контролировал предприниматель Дмитрий Леус, который ранее возглавлял "Русский депозитный банк". В 2004 году бизнесмен был приговорен к четырем годам лишения свободы за отмывание денег, но через два года был освобожден условно-досрочно.

Осенью 2013 года Леус продал свою долю партнеру Александру Григорьеву и еще нескольким миноритариям. Последнее изменение в составе акционеров произошло буквально за несколько дней до отзыва лицензии - 18 апреля 2014 года. Совладельцем банка и председателем совета директоров стал бывший депутат Госдумы РФ Владимир Семаго, получивший известность в 90-х годах как коммунист-миллионер. Он стал владельцем 9,99% "Западного", одновременно состав акционеров покинул владевший 19,98% банка Григорьев. Арбитражный суд Московской области в апреле 2019 года по заявлению "Западного" признал Семаго банкротом.

Григорьев в 2015 году был задержан сотрудникам ГУЭБиПК МВД по подозрению в организации преступного сообщества по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Предполагается, что с 2011 по 2014 год было выведено порядка $50 млрд, заявляли ранее представители МВД. Григорьев в августе 2019 года приговорен к 9 годам общего режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года и штрафу в 1 млн рублей.

Банк "Западный" по итогам первого квартала 2014 года занимал 137-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".