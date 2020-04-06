Инфляция в России в марте ускорилась до 2,5% в годовом выражении

Росстат впервые зафиксировал ускорение годовой инфляции в стране с марта прошлого года

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в марте 2020 года ускорилась до 0,6% с 0,3% в феврале и с 0,4% в январе, сообщил в понедельник Росстат; в годовом выражении инфляция ускорилась до 2,5%.

За январь-март 2020 года цены выросли на 1,3%. Инфляция в марте оказалась ниже консенсус-прогноза экономистов, подготовленного "Интерфаксом" в конце месяца, который равнялся 0,8%.

Это может объясняться тем фактом, что месячная инфляция считается по состоянию на 25 число каждого месяца (к ценам 25-го числа предыдущего месяца), и последняя неделя марта (0,2% роста) уже будет учитываться в апрельской инфляции. В марте 2019 года инфляция равнялась 0,3%.

Поэтому в годовом выражении инфляция в марте 2020 года, по данным Росстата, ускорилась до 2,5% с 2,3% в феврале. Ускорение годовой инфляции в РФ наблюдается впервые с марта 2019 года.

Годовое значение инфляции на конец марта оказалось ниже оценки ЦБ, который, исходя из недельных данных Росстата, оценивал годовую инфляцию в конце марта в интервале 2,7-2,8%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в марте составил 100,5% (в марте 2019 года - 100,3%), в годовом выражении - 102,6% (104,6%).

Продовольственные товары в марте 2020 года подорожали на 1,0% (в марте 2019 года - на 0,5%), в том числе продовольственные товары без плодоовощной продукции - на 0,8% (выросли на 0,3%).

Непродовольственные товары в марте стали дороже на 0,5% (выросли на 0,1% в марте 2019 года). Услуги в марте подорожали на 0,1% (в марте 2019 года - также на 0,1%).