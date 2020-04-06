Эксперты предупредили о рисках дезинфляционных шоков для мировой экономики

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Мировая экономика испытывает существенное дезинфляционное давление, которое может на короткий период времени привести к дефляции впервые за несколько десятилетий.

С учетом снижения экономической активности во многих странах в связи с пандемией коронавируса цены на всевозможную продукцию падают, пишет агентство Bloomberg. "Мощный дезинфляционный поток усиливается", - говорит экономист JPMorgan Chase & Co. Джозеф Лаптон.

Подобная ситуация вызывает опасения, поскольку она может продлить срок рецессии, которая может стать самой существенной со времен Великой депрессии. Ослабление ценового давления осложняет ситуацию для компаний с высоким уровнем задолженности. Это может вынудить их пойти на дополнительное сокращение зарплат и инвестиций или даже привести к банкротству.

Хотя снижение цен является выгодным для потребителей, масштабное дефляционное давление может оказать негативное воздействие на всю экономику в целом. Потребители будут воздерживаться от покупок в ожидании еще более существенного падения цен, тогда как компании начнут откладывать инвестиционные планы, видя ограниченные возможности для получения прибыли.

Улучшение ситуации с коронавирусом не сразу позитивно отразится на экономике

Даже после того, как ситуация с коронавирусом начнет улучшаться, последствия сокращения экономической активности - высокий уровень безработицы, падение потребительской и деловой уверенности и поэтапное возвращение к работе - могут сдерживать ценовое давление, вынуждая центробанки удерживать процентные ставки на крайне низких уровнях в течение продолжительного периода времени.

"Их ставка будет находиться в районе нуля как минимум в течение двух следующих лет", - сказал директор по глобальным экономическим исследованиям Bank of America Corp. Итан Харрис.

Тем не менее, есть вероятность, что монетарные стимулы наряду с правительственными мерами для борьбы с последствиями коронавируса могут привести к росту ценового давления.

"Вероятно, что ответы на ситуацию в более длительной перспективе могут привести к инфляционному эффекту", - сказал бывший глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Билл Дадли на прошлой неделе на вебинаре, организованном Принстонским университетом.

"Однако в ближайшее время они несомненно приводят к дезинфляционному или дефляционному давлению", - отметил он.

Согласно прогнозу Лаптона и других экономистов JPMorgan, рассчитываемый ими глобальный индекс потребительских цен временно упадет ниже прошлогоднего уровня примерно к середине 2020 года, что произойдет впервые за несколько десятилетий. Главным образом это будет связано с падением цен на нефть.