Импорт в Россию в марте упал впервые с октября

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Импорт в РФ товаров из стран дальнего зарубежья, по предварительным данным таможенной статистики, в январе-марте 2020 года в стоимостном выражении составил $47,275 млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 0,1%, сообщила во вторник Федеральная таможенная служба (ФТС).

При этом в марте импорт из стран дальнего зарубежья составил $17 млрд 171,2 млн, снизившись на 4,4% по сравнению с мартом 2019 года.

Снижение импорта в марте на фоне ослабления рубля и ограничений, вызванных распространением коронавируса, зафиксировано впервые с октября 2019 года - в феврале была нулевая годовая динамика, в январе импорт вырос в годовом выражении на 4%, в декабре и ноябре - на 7,7% и 8,5% соответственно (в октябре было снижение на 7,3%).

Больше всего в марте упал импорт машиностроительной продукции - на 6,6% в годовом сравнении (до $855,2 млн). Импорт химической продукции снизился на 5,3% (до $3,260 млрд), текстильных изделий и обуви - на 2,8% (до $964,4 млн). Импорт продовольственных товаров и сырья для их производства в марте 2020 года возрос на 1,8% (до $2,167 млрд) по сравнению с мартом 2019 года.

Импорт машиностроительной продукции в марте 2020 года по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего гола сократился за счет снижения поставок летательных аппаратов на 22,7%, средств наземного транспорта - на 16,6%, судов и плавучих средств - на 6,6%, электрооборудования - на 5,2%. Одновременно закупки железнодорожных локомотивов возросли на 42,4%, инструментов и аппаратов оптических - на 7,7%, механического оборудования - на 2,0%.

Среди товаров химической промышленности сократился импорт фармацевтической продукции на 34,1%, парфюмерно-косметических товаров - на 2,3%. Объемы ввоза продукции органической и неорганической химии возросли на 11,4%, мыла и синтетических моющих средств - на 5,1%, полимеров и каучука - на 3,0%.

В группе текстильных изделий и обуви сократились закупки обуви на 10,9%, трикотажного полотна - на 7,4%, трикотажной одежды - на 4,3%, текстильных материалов - на 3,4%, текстильной одежды - на 0,8%. При этом ввоз химического волокна возрос на 14,7%, готовых текстильных изделий - на 9,5%, хлопка - на 2,3%, химических нитей - на 1,7%.

В импорте продовольственных товаров возросли закупки растительного масла на 50,4%, зерновых культур - на 19,4%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 5,7%, молочных продуктов - на 4,7%, фруктов и орехов - на 4,2%. Одновременно сократился объем импорта мяса, субпродуктов и рыбы - на 15,6%, табака - на 6,6%, овощей - на 5,0%, сахара - на 0,5%.