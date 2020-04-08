Банки теряют доходы от платежей по картам, а клиенты - кэшбэк. Обзор

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ и ВОЗ предупредили общественность, что через наличные деньги может передаваться коронавирус COVID-19. Несмотря на это, некоторые российские банки уже признают снижение совокупного объема операций по картам.

Россияне стали чаще оплачивать картой продукты и лекарства, но перестали тратить деньги на кафе и рестораны, путешествия - эти опции для многих сейчас неактуальны из-за ситуации с коронавирусом.

Кроме того, ЦБ с 15 апреля по 30 сентября ограничит максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок уровнем в 1%, что сократит возможности банков заработать на бизнесе, который продает свои услуги и товары онлайн.

На что тратят россияне

В конце марта структура трат россиян существенно изменилась, при этом разные банки в целом наблюдают похожие тенденции.

"В режиме самоизоляции транзакционная активность клиентов в наиболее пострадавших от вируса отраслях предсказуемо сократилась. Объем трат в категории "путешествия" упал на 80%. Но при этом оборот в супермаркетах вырос на 60%", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МКБ.

Банк также наблюдает значительное снижение активности по корпоративным картам, так как из-за карантина организации не отправляют сотрудников в командировку, представительские расходы также отсутствуют. В то же время банк видит рост числа транзакций от клиентов старше 65 лет. "Так, еду с доставкой из кафе и ресторанов они стали заказывать чаще в три раза, покупать одежду и обувь через сайт - в шесть раз чаще", - отметил представитель банка.

ВТБ отмечает, что по итогам первой недели самоизоляции объем транзакций сократился на треть, не достигнув и 20 млрд рублей. В банке сообщают, что в начале апреля пятипроцентный рост отмечается в сегменте покупок продуктов, при маленьких магазинах у дома рост достигает 10% (до 2,7 млрд руб.), а крупные супермаркеты столкнулись с сокращением объема транзакций на 3% (570 млн руб.). Сегмент заказа еды на дом растет вторую неделю подряд и превысил 30 млн рублей.

В пресс-службе банка "Открытие" "Интерфаксу" рассказали, что видят падение объемов платежей в "физической" торговле неделя к неделе. "Но такого резкого спада активности предприятий торговли пока не отмечаем, он слабее", - отметил представитель банка.

В Промсвязьбанке сообщили, что количество операций с картами в расчете на одного клиента снижается. "Общий оборот по картам ПСБ в марте 2020 года прирос относительно марта 2019 года более чем на 35%, но это обусловлено ростом клиентской базы за этот период. Объем и количество операций на одного клиента снизились", - пояснил представитель банка.

Кредитная организация, в частности, зафиксировала снижение на 80% трат в категории "путешествия", где традиционно большой размер среднего чека. В сегменте "авиабилеты" объем операций снизился более чем в два раза. В то же время Промсвязьбанк отмечает рост до 30% в категории "аптеки", до 10% - в категории "продукты", до 30% - в категории "техника".

"В целом обороты падают. Покупательская активность снижается, при этом происходит перераспределение: увеличиваются переводы между физическими лицами, доставка, оплата онлайн-сервисов, снижаются траты в категориях "кафе и рестораны", "одежда и обувь", "кинотеатры" - то есть все, что связано с магазинами и ТЦ", - пояснил представитель банка.

Аналогичные изменения наблюдают и в других кредитных организациях. "Объём покупок за неделю с 22 по 28 марта по сравнению со средненедельным оборотом в марте 2020 года снизился незначительно, на 9%", - сообщили "Интерфаксу" в Газпромбанке.

Среди всех опрошенных банков рост транзакционной активности клиентов зафиксировали только в "Русском стандарте". "Статистика показала, что общая сумма операций по картам банка "Русский стандарт" за последнюю неделю марта 2020 года выросла на 47% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Общая сумма переводов по картам - на 59%", - сообщил представитель "Русского стандарта". Банк зафиксировал заметный рост оплаты картой в категории "обучение".

Банки и магазины: кто кого?

Ситуация с коронавирусом вновь вывела на передний план проблему вечного спора между банками по поводу комиссий за эквайринг - это обеспечение оплаты картами. Розничные сети уверены, что слишком много платят банкам за эту услугу, а банки считают тарифы приемлемыми. Этот спор еще в начале прошлого года дошел до уровня президента РФ Владимира Путина.

В результате дискуссий между банками, ритейлерами, ЦБ и различными госведомствами было выработано компромиссное решение. Комиссию за эквайринг решили ограничить только по узкому кругу социально значимых отраслей. Также Центробанк не раз заявлял, что дешевой альтернативой приему карт может стать оплата через QR-код в Системе быстрых платежей (СБП).

Но пандемия коронавируса в 2020 году изменила расстановку сил в споре, который вроде бы закончился. ЦБ 27 марта объявил, что с 15 апреля по 30 сентября 2020 года ограничит максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок уровнем в 1%. По данным регулятора, сейчас такая комиссия, в зависимости от типа карты и категории товара, находится на уровне 1,2-2,2%. Для покупки бытовой техники, электроники и средств связи снижение комиссии будет действовать при оплате товаров на сумму не более 20 тысяч рублей. Регулятор пояснял, что эта мера позволит гражданам покупать повседневные товары, не выходя из дома, а компаниям - организовать дистанционную оплату и доставку.

Таким образом, ритейлу удастся сократить свои издержки на обеспечение операций по картам. В то же время банки столкнутся со снижением своих доходов от этого сегмента бизнеса.

Программы лояльности могут ухудшиться

Еще на предыдущих этапах дискуссии с ритейлерами банковское сообщество указывало на то, что сложившаяся в России модель оплаты эквайринга выгодна потребителю. Дело в том, что от каждой покупки по карте доход получает банк, выпустивший карту, банк, установивший терминал для оплаты, и платежная система. Банки частично тратят полученный доход на кэшбэк - возврат части суммы транзакции в виде баллов, бонусов или рублей.

Ограничение комиссии за эквайринг при онлайн-покупках может ухудшить для клиентов условия программ лояльности, считают финансисты.

"Экономия в 0,5-1% для крупных магазинов вряд ли отразится на ценах для потребителей. При этом ставка в 1% делает экономически невыгодной работу с небольшими интернет-магазинами, поэтому для них могут появиться дополнительные комиссии за обслуживание интернет-эквайринга. И существует вероятность, что банки будут вынуждены пересмотреть свои карточные программы лояльности, если их вознаграждение за оплату по карте снизится до 0,7% по основным категориям на длительный период", - полагает руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов.

В то же время он отмечает, что повсеместное распространение премиальных карт влечет за собой повышение средней себестоимости эквайринга на 0,1-0,15% в год. "В данный момент себестоимость превысила 2% у большинства банков", - указывает Коннов. По его словам, банк видит большой интерес к онлайн эквайрингу и интеграции с Системой быстрых платежей.

"Снижение эквайринговой комиссии и, соответственно, ставки интерчейндж приведет к сокращению доходов банков-эмитентов. В среднесрочной перспективе рынок может отреагировать снижением объемов программ лояльности для держателей карт", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Промсвязьбанка.

Представитель "Русского стандарта" отметил, что в настоящий момент банк анализирует экономический эффект от последних изменений на рынке, в случае изменений условий программы лояльности клиенты будут проинформированы заранее.

Первым банком, который публично сообщил об ухудшении условий по кэшбэку, стал Кредит Европа банк (КЕБ). При этом кредитная организация прямо указала на причину: ограничение комиссии со стороны ЦБ. Как говорится в пресс-релизе КЕБ, с 6 мая он перестанет начислять кэшбэк при онлайн-оплате продуктов, лекарств и ряда других товаров и услуг.

Со временем примеру КЕБа могут последовать и другие банки, поскольку россияне все больше тратят деньги в режиме онлайн, а значит, для таких транзакций с середины апреля будет действовать ограничение комиссии Центробанком.

В то же время во втором по величине российском банке, ВТБ, считают своевременным решение ЦБ об ограничении комиссии за эквайринг. "Важно, чтобы подобный шаг синхронно сделали все участники рынка: и банки-эквайеры, и платежные системы. В этом случае вполне удастся сохранить высокую долю онлайн-торговли, которая только у нас занимает треть от общего эквайрингового бизнеса. Снижение среднего размера комиссии будет не столь критичным, сейчас у нас этот показатель находится на уровне 1,45%", - сообщил "Интерфаксу" вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. Он отметил, что сейчас ВТБ "анализирует полученную от ЦБ и платежных систем информацию". Банк будет следить за развитием ситуации, пока что изменение программ лояльности для клиентов не запланировано.