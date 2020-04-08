Росстат расширил корзину расчета недельной инфляции с 64 до 100 товаров

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Росстат расширил корзину товаров и услуг для расчета недельной инфляции с 64 до 100 позиций, включив в него дополнительно ряд продуктов питания для детей, средства гигиены, медикаменты и поездки в другие страны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе статистического ведомства.

Недельная инфляция уже в среду будет опубликована исходя из новой корзины для мониторинга.

"Росстат, выполняя поручение правительства, с апреля включил в перечень наблюдаемых еженедельно 36 новых позиций товаров и услуг (до этого недельная информация готовилась на основе регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 282 городах России - ИФ), в том числе товары первой необходимости, лекарства и медикаменты, средства гигиены, детские товары и т.д.", - сообщили в пресс-службе.

Так, в корзину для расчета недельной инфляции теперь вошли: консервы для детского питания, шампуни, зубная паста, туалетная бумага, гигиенические прокладки, носки, смартфоны, сжиженный газ, анальгин, линекс, поездки в Китай и Грецию.

"Фиксация цен происходит в работающих магазинах. В текущих условиях используются также цены онлайн-продаж без учета стоимости доставки. Сбор данных осуществляется путем мониторинга сайтов, а также по телефону и электронной почте", - отметили в Росстате.