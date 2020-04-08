Калининградский "Автотор" возобновит производство с 13 апреля

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Группа компаний "Автотор" решила возобновить производство автомобилей с 13 апреля, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Работникам, относящимся, согласно указанным в постановлении (правительства Калининградской области - ИФ) требованиям, к категориям граждан, которые обязаны находиться в самоизоляции, будет предоставлена возможность работать удаленно или уйти в оплачиваемый отпуск", - говорится в сообщении.

Калининградский "Автотор" приостановил работу сначала с 30 марта по 3 апреля, а потом продлил приостановку еще на неделю, до 12 апреля. При этом персонал не потеряет в заработной плате.

"Автотор", основанный в 1994 году, начал производство автомобилей в 1997 году. В настоящее время завод выпускает около 30 моделей под марками BMW, Kia, Hyundai, TATA Daewoo, FAW, Ford. По итогам 2019 года выпустил 212 тыс. автомобилей, что на 5% больше, чем годом ранее.