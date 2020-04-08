Индекс опережающих показателей ОЭСР в России резко упал в марте

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Индексы опережающих экономических показателей, рассчитываемые Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в марте рухнули на максимальную величину в большинстве крупных стран мира, что указывает на резкое ухудшение ситуации в экономике; эти показатели, в частности, резко упали и в России.

Общий индекс опережающих показателей стран ОЭСР в прошлом месяце снизился на 0,8 пункта относительно предыдущего месяца - до 98,8 пункта, сообщается в пресс-релизе.

Это обусловлено шоковым влиянием на экономику пандемии коронавируса COVID-19, в том числе включая остановку производства, сокращение потребительского спроса и доверия на фоне различных ограничительных мер. При этом ОЭСР отмечает значительную неопределенность в отношении продолжительности действия этих ограничений, что сказывается на точности прогнозов.

В целом опережающий показатель для стран G7 уменьшился на 0,9 пункта - до 98,6 пункта. Среди отдельных государств этой группы наиболее сильное сокращение было отмечено в Германии - на 1,9 пункта, до 97,5 пункта, а также в Великобритании - на 1,8 пункта, до 98,2 пункта. Наименее значительно снизились индексы в Японии - на 0,5 пункта, до 98,4 пункта, во Франции - на 0,5 пункта, до 98,8 пункта, а также в США - на 0,6 пункта, до 98,9 пункта. В еврозоне падение составило 1,2 пункта - до 98,2 пункта.

Индекс опережающих показателей в России в марте снизился на 1,6 пункта и составил 97,5 пункта. Среди основных emerging markets это было самое значительное падение. Аналогичный показатель в Бразилии опустился на 1 пункт - до 100,8 пункта, в Китае - на 0,3 пункта, до 98,8 пункта, в Индии - всего на 0,1 пункта, до 99,5 пункта.

Индекс опережающих показателей нацелен на выявление потенциального изменения экономического тренда заблаговременно, примерно за 6-9 месяцев.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.