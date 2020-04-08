Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 в конце марта выросла впервые за 4 месяца

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде марта 2020 года увеличилось до 5,38% после того, как в течение двух предыдущих декад оставалось на абсолютно минимальном для этого индикативного показателя уровне 5,15%, сообщается в материалах ЦБ РФ.

Пока уровень ставки остается ниже уровня, на котором он был в середине февраля (5,447%).

Зафиксированный прирост ставки за декаду на 0,23 процентного пункта (п.п.) стал максимальным с начала июня 2018 года, когда она во второй декаде этого месяца увеличилась по сравнению с первой декадой на 0,397 п.п.

В десятку крупнейших розничных кредитных организаций входят Сбербанк России, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и Московский кредитный банк.