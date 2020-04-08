Рубль вечером продолжил умеренно расти к доллару и евро в ожидании решений ОПЕК+

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU Доллар и евро умеренно снижаются на Московской бирже в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ОПЕК+ относительно перспектив снижения нефтедобычи.

Курс доллара США составил 75,47 руб. в 19:00, что на 19,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,01 руб., подешевев на 29,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,03 копейки - до 78,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно повышаться к доллару и евро на вечерних торгах. В центре внимания трейдеров - телеконференция стран ОПЕК+, которая пройдет в четверг. Кроме того, в пятницу Саудовская Аравия, председательствующая в G20, проведет в режиме видеоконференции внеочередную встречу министров энергетики.

В последние дни в различных СМИ циркулировали новости о том, что Саудовская Аравия и Россия готовы заключить соглашение о снижении добычи и положить конец ценовой войне, которая уже создала избыток предложения на нефтяном рынке в условиях резкого падения спроса из-за пандемии коронавируса, пишет MarketWatch.

Также появлялись сообщения о том, что США могут принять меры для снижения добычи, или, что американским компаниям придется сокращать производство нефти при столь низких ценах на нефть.

Число новых случаев заражения заболеванием в США сократилось по сравнению с уровнем, зафиксированным в прошлую пятницу, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на университет Джонса Хопкинса. Во вторник в стране было зарегистрировано 26,556 тыс. новых инфицированных. В то же время, за сутки от коронавируса скончались 1736 человек, это наивысший показатель с момента начала эпидемии в стране.

Нефть сократила подъем после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего рост запасов нефти по итогам 11-й недели подряд.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени повышается на 1,07% - $32,21 за баррель. В ходе торгов рост их цены превышал 3%. Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 3,22% - до $24,34 за баррель. Ранее в ходе торгов контракт дорожал более чем на 6%.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 3 апреля, подскочили на 15,2 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global (SPB: SPGI) Platts, в среднем прогнозировали рост на 8,4 млн баррелей.

Запасы бензина в США повысились на 10,5 млн баррелей, дистиллятов - на 476 тыс. баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 5,4 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Тем временем, добыча нефти в США на прошлой неделе упала на 600 тыс. баррелей в сутки, до 12,4 млн баррелей.

Минфин в среду, 8 апреля, возобновил проведение аукционов по размещению ОФЗ. Ведомство не проводило аукционы после 26 февраля, анонсировав паузу в их проведении в связи с наличием необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств и желанием избежать избыточного давления на долговой рынок во время высокой волатильности на финансовых рынках.

Министерством на первый квартал 2020 года было запланировано размещение госбумаг на 600 млрд рублей по номиналу, в январе-феврале были размещены госбумаги на 501,3 млрд рублей.

Минфин 8 апреля в общей сложности смог разместить бумаги на сумму чуть более 22 млрд рублей. Аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 29013 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Минфин разместил ОФЗ-ПД серии 25084 с погашением 4 октября 2023 года на общую сумму 16 млрд 465 млн рублей при спросе 50 млрд 107 млн рублей и объеме предложения 20 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 2,5 раза, при этом объем размещения составил 82,3% выпуска. Средневзвешенная цена составила 96,7491% от номинала, что соответствует доходности 6,45% годовых.

Кроме того, Минфин разместил ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года на общую сумму 5 млрд 557 млн рублей при спросе 10 млрд 333 млн рублей и объеме предложения 10 млрд 770 млн рублей, то есть общий спрос оказался меньше предложения, при этом было размещено почти 51,6% выпуска. Выручка от аукциона составила 5 млрд 400 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 96,7926% от номинала, что соответствует доходности 2,98% годовых

ЦБ РФ 6 апреля в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,4 млрд рублей, следует из данных Банка России.

В предыдущий торговый день, в пятницу, 3 апреля, ЦБ РФ продал валюту на 15,4 млрд рублей. В первые дни месяца, 1 и 2 апреля, ЦБ РФ продавал валюту по 15,8 млрд рублей в день.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 апреля на 29,49 копейки, до 75,7499 руб., и увеличил курс евро на 22,21 копейки, до 82,2341 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи повысился в среду на 14,8 копейки по отношению ко вторнику и составил 75,6584 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 9,47 копейки и составил 75,6125 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 399,613 млн, из которых $571,234 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 828,379 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 13,6 копейки, до 82,199 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:08 повысился всего на 0,23 копейки и составил 82,1618 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR408,962 млн, из которых EUR103,569 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR305,393 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу остались в среду на предыдущем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,12% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 6,39% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником и остались на уровнях 6,53% и 6,67% соответственно.