Мишустин не поддержал идею замены НДС налогом с продаж

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - НДС эффективно администрируется и заменять его налогом с продаж нецелесообразно, полагает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

О необходимости заменить НДС налогом с продаж заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский на встрече премьера с руководством фракции ЛДПР в Госдуме: "В перспективе надо заменять НДС на налог с продаж. Как во всём мире. Потому что налог на добавленную стоимость не стимулирует развития экономики, он практически тормозит её".

"По поводу НДС. Занимался им очень серьёзно, и с вами советовались в своё время. Здесь очень важный элемент. Вы правы были бы в том, что, если бы налог на добавленную стоимость плохо бы администрировался - плохо, потому что из него делали схемы, очень много схем было раньше, карусельные схемы, - тогда, да, можно было бы его в этом смысле сравнивать с налогом с продаж и так далее. Но дело в том, что Россия добилась очень серьёзных успехов, признанных всем миром, в том, что называется эффективное налоговое администрирование налога на добавленную стоимость. Все цепочки НДС в этом смысле в России прозрачны", - прокомментировал это предложение Мишустин.

Он также отметил, что налоговый разрыв (разница между сумой налогов, которые должны быть уплачены налогоплательщиком, и суммой фактически уплаченных налогов) по НДС самый низкий среди других стран - 0,6%.

"В странах Европы везде он выше 10%, там есть вопросы с коррупционными схемами. Поэтому это очень важно, что если вы администрируете именно добавленную стоимость - внимание, то, что вы добавили, то есть то, что вы приумножили своим трудом, обработкой товара или чем-то ещё, - именно это облагается. Так вот здесь все отмечают, что он более справедлив, чем другие налоги. Кстати, США собирались его несколько раз вводить, но не смогли из-за того, что у них достаточно сложная координация между штатами, которые ввели налоги с продаж и разные налоги с продаж", - пояснил также он.