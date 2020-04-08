Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52Заразились
на 08.04В России 8 672+1 175В мире 1 426 096+81 048

Мишустин не поддержал идею замены НДС налогом с продаж

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - НДС эффективно администрируется и заменять его налогом с продаж нецелесообразно, полагает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

О необходимости заменить НДС налогом с продаж заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский на встрече премьера с руководством фракции ЛДПР в Госдуме: "В перспективе надо заменять НДС на налог с продаж. Как во всём мире. Потому что налог на добавленную стоимость не стимулирует развития экономики, он практически тормозит её".

"По поводу НДС. Занимался им очень серьёзно, и с вами советовались в своё время. Здесь очень важный элемент. Вы правы были бы в том, что, если бы налог на добавленную стоимость плохо бы администрировался - плохо, потому что из него делали схемы, очень много схем было раньше, карусельные схемы, - тогда, да, можно было бы его в этом смысле сравнивать с налогом с продаж и так далее. Но дело в том, что Россия добилась очень серьёзных успехов, признанных всем миром, в том, что называется эффективное налоговое администрирование налога на добавленную стоимость. Все цепочки НДС в этом смысле в России прозрачны", - прокомментировал это предложение Мишустин.

Он также отметил, что налоговый разрыв (разница между сумой налогов, которые должны быть уплачены налогоплательщиком, и суммой фактически уплаченных налогов) по НДС самый низкий среди других стран - 0,6%.

"В странах Европы везде он выше 10%, там есть вопросы с коррупционными схемами. Поэтому это очень важно, что если вы администрируете именно добавленную стоимость - внимание, то, что вы добавили, то есть то, что вы приумножили своим трудом, обработкой товара или чем-то ещё, - именно это облагается. Так вот здесь все отмечают, что он более справедлив, чем другие налоги. Кстати, США собирались его несколько раз вводить, но не смогли из-за того, что у них достаточно сложная координация между штатами, которые ввели налоги с продаж и разные налоги с продаж", - пояснил также он.

Михаил Мишустин Владимир Жириновский

Новости

В Минэнерго рассказали, при каком условии готовы участвовать в сделке ОПЕК+

"АвтоВАЗ" полностью возобновит работу с 13 апреля

"АвтоВАЗ" полностью возобновит работу с 13 апреля

Минэнерго предложило ряд инициатив ко "второму антикризисному пакету"

Экономический кризис

Бизнес-омбудсмен заявил, что малый бизнес надо избавить от налогов на три года

Экономический кризис

Продажи McDonald's упали в марте почти на четверть

Продажи McDonald’s упали в марте почти на четверть

В ЦБ спрогнозировали сроки острой части коронавирусного кризиса без учета новой вспышки

ТМК объявила об уходе с Лондонской биржи

ТМК объявила об уходе с Лондонской биржи

ЦБ ждет "довольно быстрого" восстановления экономики в случае купирования пандемии

ВТО спрогнозировала падение объема мировой торговли в 2020 году на уровне до 32%

Экономический кризис

Президент РФ поручил за 5 дней подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса

Президент РФ поручил за 5 дней подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');