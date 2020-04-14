"Русфонд", Фонд Потанина возглавили рейтинги благотворительных фондов по версии RAEX

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Почти 300 благотворительных некоммерческих организаций, в которые в 2018 году поступило 45 млрд рублей пожертвований, вошли в пилотный рейтинг, составленный агентством RAEX совместно с Ассоциацией составителей рейтингов.

НКО, на которые, по данным составителей рейтинга, приходится порядка 90% совокупных пожертвований на организованную благотворительность в России, оценивались по трем группам показателей: масштаб деятельности, информационная прозрачность, признание обществом и активность в СМИ и соцсетях.

Показатели, характеризующие масштаб деятельности, оценивались по результатам анкетирования, а также по данным различных форм отчетности и сведениям из системы "СПАРК-Интерфакс". Показатели, характеризующие медиа-активность НКО, рассчитывались, в частности, на базе страниц участников рейтинга в основных соцсетях, Индекса качества сайта Яндекса, данных о посещаемости сайта, сведений из системы "СКАН-Интерфакс".

Рейтинг состоит из двух отдельных списков: 20 фандрайзинговых и 20 корпоративных и частных НКО.

В первом списке верхние позиции занимают "Русфонд", "Подари жизнь", "Вера", Фонд Константина Хабенского, "Старость в радость".

Среди корпоративных и частных лидируют фонды Владимира Потанина, Елены и Геннадия Тимченко, семьи Рыбаковых (Рыбаков Фонд), "Почет", "Вклад в будущее".

На долю топ-10 фандрайзинговых НКО пришлось 60% всех пожертвований, полученных включенными в рейтинг организациями, на 10 крупнейших корпоративных и частных благотворительных НКО - 63%.