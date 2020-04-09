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"Интерфакс" открыл свободный доступ к платформе RU DATA банкам и НФО

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" в рамках поддержки бизнеса в период карантинных ограничений открыла для банков и некредитных финансовых организаций (НФО) свободный доступ к платформе RU Data - самому крупному в стране источнику верифицированной информации по финансовым инструментам и эмитентам.

RU Data объединяет всю доступную информацию по рынку ценных бумаг России, включая эталонные данные, подтвержденные учетной системой; информацию от эмитентов и регистраторов, оперативную информацию, поступающую напрямую от эмитентов.

Свободный доступ к платформе RU Data предоставляется после оформления и подтверждения заявки на сайте проекта https://rudata.info через запрос на получение демо-доступа. Акция действует до 30 июня 2020 года.

"Участникам рынка в условиях возросшей волатильности важно постоянно оценивать кредитные и рыночные риски для своего портфеля финансовых инструментов, а также оперативно отслеживать изменения конъюнктуры рынка. Платформа RU Data дает все эти возможности, а также позволяет оптимизировать портфель с учетом ликвидности, снизить операционный риск и высвободить капитал из-под регуляторной нагрузки", - заявил руководитель проекта RU Data Евгений Прощин.

Он отметил, что "RU Data обеспечивает автоматизацию регуляторных и бизнес-требований к оценке и управлению финансовыми рисками портфелей ценных бумаг, отвечает потребностям различных подразделений институциональных клиентов - бэк-офиса, бухгалтерии, депозитария, риск-менеджмента".

Ранее информационная Группа "Интерфакс" сообщила также об открытии свободного доступа к системе "СПАРК-Интерфакс" для предприятий малого и среднего бизнеса на период действия карантина, а также начала предоставлять пользователям программ 1С бесплатный доступ сроком на 60 дней к созданному на базе системы "СПАРК-Интерфакс" сервису по проверке контрагентов.

В сегодняшних непростых условиях "Интерфакс" продолжает функционировать в режиме 24/7, обеспечивая удаленную поддержку клиентов и работу всех своих новостных и IT- сервисов.

Группа "Интерфакс" - разработчик передовых решений в области управления бизнес-рисками, выполнения регулятивных требований. Решения "Интерфакса" превращают большие данные в знания и позволяют компаниям использовать все возможности Big Data для получения конкурентных преимуществ и эффективного управления бизнесом в условиях цифровой экономики.

RU Data - продукт "Интерфакса", созданный в партнерстве с Национальным расчетным депозитарием (НРД). Является самым крупным российским источником верифицированной информации по финансовым инструментам и эмитентам, который объединяет всю доступную информацию по рынку ценных бумаг России, включая эталонные данные, подтвержденные учетной системой; информацию от эмитентов и регистраторов, оперативную информацию, поступающую напрямую от эмитентов. Платформа предназначена для анализа финансовых рисков и управления эффективностью портфелей ценных бумаг, мониторинга новостей и корпоративных событий эмитентов; подготовки банками и прочими финансовыми организациями отчетности по операциям с ценными бумагами и ПФИ.

"Интерфакс", как аккредитованное агентство ЦБ РФ, предоставляет в RU Data информацию об эмитентах, в том числе это сущфакты, отчетность, российские и международные рейтинги, данные об эмиссиях и нерыночных инструментах.

Интерфакс

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