Финомбудсмен сообщил о первых обращениях клиентов страховщиков и МФО из-за коронавируса

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Служба финансового уполномоченного приняла первые обращения клиентов страховых и микрофинансовых организаций (МФО), связанные с коронавирусом, говорится в сообщении службы.

"С начала апреля к нам обратились уже два потребителя, которые связывают с коронавирусом спорную ситуацию по договорам с финансовыми организациями. Один из договоров касается страхования пассажиров на случай отмены поездки, второй - займа у микрофинансовой организации", - приводятся в сообщении слова главного финансового уполномоченного Юрия Воронина.

Однако в обоих случаях служба не стала рассматривать споры. В первом обращении не был соблюден обязательный претензионный порядок, предусмотренный законом, по которому клиент должен направить претензию своей компании и лишь после получения ответа (или если ответа в установленный законом срок не последовало) он может направить обращение финансовому уполномоченному.

Второй случай обращения в связи с коронавирусом касался требования клиентки МФО предоставить кредитные каникулы, которые ей необходимы из-за снижения доходов в связи с карантином. Однако в ее обращении к финансовому уполномоченному отсутствовали конкретные требования имущественного характера к МФО, как того требует закон.

"Мы предполагаем, что в ближайшие месяцы обращения потребителей финансовых услуг, которые так или иначе связаны с последствиями коронавируса, продолжат поступать. Будем рассматривать их в установленном законом порядке, тем более, что несмотря на объявленные до 30 апреля нерабочие дни, институт финансового уполномоченного продолжает прием и рассмотрение обращений граждан", - приводятся в сообщении слова Воронина.

В настоящее время в связи с объявлением в стране "нерабочей" недели в службе ожидают снижения числа обращений. При этом главный финансовый уполномоченный допускает, что количество споров по моторным видам страхования может снизиться, а по страхованию выезжающих за рубеж возможен определенный рост. По словам Воронина, "нельзя сказать, что он будет "взрывной", если только не сыграет роль эффект низкой базы. Не такое большое число людей покупали путевки заранее, чтобы были основания обращаться за выплатами возмещения из-за коронавируса".

Всего в период с 28 ноября 2019 года, когда финансовый уполномоченный начал рассматривать все споры по страхованию, и по 31 марта 2020 года в службу поступило 74 обращения по спорам, связанным со страхованием граждан, выезжающих за рубеж, в том числе с начала этого года - 62 обращения. Чаще всего (77%) потребители жаловались на отказ в выплате страхового возмещения.